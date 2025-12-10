Estados Unidos busca exigir el "historial de redes sociales" de extranjeros que entren sin visa: las razones

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza quiere tener más control sobre los viajeros que ingresen sin el visado. Argentina, por su parte, inició los procesos para ser parte del Programa de Exención de Visa.

Estados Unidos será aun más estricto con los extranjeros sin visa.

Estados Unidos evalúa incorporar un control adicional y un tanto polémico para quienes ingresen al país sin necesidad de visa: una revisión exhaustiva que apunta directamente a su actividad digital. La medida fue anticipada en un documento oficial y plantea que “los viajeros deberán entregar el historial de sus redes sociales” como parte del proceso previo a su entrada.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) busca “agregar las redes sociales como un dato obligatorio” dentro del trámite para quienes utilizan el Programa de Exención de Visa (VWP). La propuesta ya fue publicada y quedó abierta a comentarios durante un período de 60 días.

En caso de que avance, el cambio alcanzará a ciudadanos de 42 países que pueden ingresar a Estados Unidos por estadías de hasta 90 días sin visa, siempre y cuando obtengan primero la Autorización Electrónica de Viaje (ESTA).

Argentina busca entrar en el Programa de Exención de Visa Argentina inició en septiembre el proceso para incorporarse al VWP, un objetivo sobre el que ambos gobiernos vienen trabajando y para el cual se esperan avances el próximo año. La amistad entre ambos mandatarios evitaría cualquier tipo de trabas y el país ingresaría sin inconvenientes, permitiendo a miles de personas poder viajar sin visa.

El documento explica que la modificación responde a la orden ejecutiva 14161, firmada en enero de 2025, centrada en reforzar la protección frente a amenazas externas. En ese marco, los solicitantes del ESTA deberán entregar sus perfiles de redes sociales correspondientes a los últimos cinco años.