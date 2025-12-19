19 de diciembre de 2025 - 16:45

Entre lágrimas, Sandra Borghi se despidió del noticiero de Eltrece: "Elijo cerrar un ciclo..."

La periodista se despidió de Mediodía Noticias y se quebró al finalizar un ciclo de 25 años en televisión.

Sandra Borghi renunció al noticiero
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El aire de Mediodía Noticias se cargó de emoción este viernes cuando Sandra Borghi se despidió del noticiero de eltrece, luego de 25 años de trayectoria entre TN y la señal abierta. La periodista cerró una etapa clave de su carrera, acompañada por sus compañeros y por el público que la siguió durante años en el horario del mediodía.

Borghi compartió la conducción del ciclo con Luis Otero desde marzo de 2022 y, en su último programa, se permitió un momento de profunda sinceridad. “Me costó mucho tomar esta decisión”, expresó con la voz quebrada, antes de agradecer el recorrido profesional y humano que transitó dentro del canal.

En ese repaso personal, resumió el proceso vivido con una frase que marcó su despedida: “Entré siendo una y me voy siendo otra. Aprendí, me equivoqué y volví a intentarlo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eltreceoficial/status/2002081072125968827&partner=&hide_thread=false

La despedida de Sandra Borghi en vivo después de 25 años

El vínculo con Otero ocupó un lugar central en sus palabras. Borghi recordó que trabajar junto a él representó también una deuda emocional saldada. “Cumplí el sueño de mi papá, que era trabajar con Luis Otero”, dijo y sumó un detalle íntimo que generó sonrisas en el estudio: “Él era racinguista como vos”. El conductor, visiblemente conmovido, acompañó el cierre con respeto y afecto.

La periodista también vinculó esta decisión con un momento personal significativo. “Cumplir 50 años fue una bisagra en mi vida. Una bisagra de tomar decisiones y eso es lo que estoy haciendo”, afirmó, al explicar el motivo de este cambio profesional. Sus palabras dejaron en claro que la salida no respondió a un desgaste, sino a una elección consciente.

Sandra Borghi se despidió de Eltrece-

Durante la despedida, Borghi estuvo acompañada por sus hijos, presentes en el estudio. Al mencionarlos, volvió a emocionarse. “Ellos tienen una mamá que admiran y cada esfuerzo que hice por ellos valió la pena”, sostuvo, en uno de los pasajes más aplaudidos del programa.

Antes de cerrar, la periodista dejó una definición que sintetizó el momento que atraviesa. “Elijo cerrar un ciclo y también una etapa”, afirmó, mientras recibía el abrazo de sus compañeros. Así, Sandra Borghi bajó el telón de una historia extensa en el noticiero, marcada por la constancia, el aprendizaje y la cercanía con la audiencia.

