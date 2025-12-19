19 de diciembre de 2025 - 12:33

Por qué intentaron ocultar la internación del chef Christian Petersen

El cocinero se descompensó previo a iniciar una excursión en San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén, y quedó internado.

Christian Petersen
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La preocupación rodea por estas horas a la familia de Christian Petersen, el chef de 56 años conocido por su participación como jurado en El gran premio de la cocina, quien permanece internado en terapia intensiva desde hace una semana en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén.

Leé además

Christian Petersen está internado hace unos días y pelea por su vida.

Difundieron el primer parte médico oficial de Christian Petersen: cómo está la salud del cocinero

Por Redacción Espectáculos
El emotivo mensaje de amor de Christian Petersen a su esposa.

El emotivo mensaje de Christian Petersen a su esposa: la conoció en "El gran premio de la cocina"

Por Redacción Espectáculos

El cocinero estaba a punto de iniciar una excursión al volcán Lanín. Según explicó el periodista Sebastián Ciuffolotti en diálogo con el programa Tarde o Temprano, la descompensación se produjo en la previa del recorrido, más precisamente en la base desde donde comenzaría la actividad.

A partir de ese momento, el chef fue trasladado de urgencia al centro de salud, donde quedó internado en una unidad de cuidados intensivos. De acuerdo con la información aportada por Ciuffolotti, no existe hasta el momento un parte médico oficial sobre el estado de salud del cocinero.

Christian Petersen
Christian Petersen está internado hace unos días y pelea por su vida.

Christian Petersen está internado hace unos días y pelea por su vida.

La familia de Petersen exige hermetismo respecto a su estado de salud

El periodista remarcó que hay un fuerte hermetismo en torno al caso por un pedido expreso de la familia, que solicitó preservar la intimidad del paciente. Sin embargo, fuentes cercanas al hospital indican que Petersen se encuentra en estado crítico y con pronóstico reservado.

En ese contexto, se señaló que el chef cursa un cuadro de falla multiorgánica, lo que explica la gravedad de la situación clínica. “El examen toxicológico habría dado positivo, es lo primero que se nos informó desde adentro del hospital, siempre hablando de manera extraoficial. La familia ha querido preservar de que no salga nada de lo que venía ocurriendo”, detalló el periodista, al aclarar que se trata de datos que no fueron confirmados de manera formal.

Embed - TARDE O TEMPRANO - Programa 18/12/25 - PREOCUPACIÓN POR LA SALUD DEL CHEF CHRISTIAN PETERSEN

Ciuffolotti también descartó versiones sobre una posible mejoría en la salud del cocinero. Según afirmó, durante los siete días de internación no se registraron avances significativos que permitan pensar en un traslado a Buenos Aires. “La situación es desesperante”, sentenció al referirse al cuadro actual.

Asimismo, se mencionó que Petersen habría llegado a la excursión con una actitud inusual. “Él llegó diciendo frases que no tenían mucho sentido”, explicó el periodista, quien agregó que existen confirmaciones sobre lo que se habría encontrado en los estudios realizados, aunque evitó brindar precisiones.

Por último, volvió a remarcar que no se difundirán nuevos partes médicos por expresa solicitud de la familia, que busca mantener el caso fuera de la exposición pública mientras atraviesa este delicado momento.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

 Christian Petersen está internado hace unos días y pelea por su vida.

El cocinero Christian Petersen lucha por su vida: se descompensó en el Sur y está en terapia intensiva

Por Agustín Zamora
Las críticas sobre la nueva temporada de Emily in Paris de Netflix.

"Emily in Paris" llegó la 5 temporada con malas críticas: ¿es el final de la serie de Netflix?

Por Redacción Espectáculos
Nick Reiner, acusado de asesinar a sus padres.

Qué dijo Nick Reiner en la Corte donde fue acusado de asesinar a sus padres

Por Redacción Espectáculos
Chano y Mario Pergolini se confesaron sobre las adicciones.

Chano reveló el gesto que tuvo Mario Pergolini en pleno pico de adicción: "Hay que dejar de..."

Por Redacción Espectáculos