Por qué intentaron ocultar la internación del chef Christian Petersen

El cocinero se descompensó previo a iniciar una excursión en San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén, y quedó internado.

La preocupación rodea por estas horas a la familia de Christian Petersen, el chef de 56 años conocido por su participación como jurado en El gran premio de la cocina, quien permanece internado en terapia intensiva desde hace una semana en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén.

El cocinero estaba a punto de iniciar una excursión al volcán Lanín. Según explicó el periodista Sebastián Ciuffolotti en diálogo con el programa Tarde o Temprano, la descompensación se produjo en la previa del recorrido, más precisamente en la base desde donde comenzaría la actividad.

A partir de ese momento, el chef fue trasladado de urgencia al centro de salud, donde quedó internado en una unidad de cuidados intensivos. De acuerdo con la información aportada por Ciuffolotti, no existe hasta el momento un parte médico oficial sobre el estado de salud del cocinero.

Christian Petersen Christian Petersen está internado hace unos días y pelea por su vida. web La familia de Petersen exige hermetismo respecto a su estado de salud El periodista remarcó que hay un fuerte hermetismo en torno al caso por un pedido expreso de la familia, que solicitó preservar la intimidad del paciente. Sin embargo, fuentes cercanas al hospital indican que Petersen se encuentra en estado crítico y con pronóstico reservado.

En ese contexto, se señaló que el chef cursa un cuadro de falla multiorgánica, lo que explica la gravedad de la situación clínica. “El examen toxicológico habría dado positivo, es lo primero que se nos informó desde adentro del hospital, siempre hablando de manera extraoficial. La familia ha querido preservar de que no salga nada de lo que venía ocurriendo”, detalló el periodista, al aclarar que se trata de datos que no fueron confirmados de manera formal.