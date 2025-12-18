18 de diciembre de 2025 - 13:34

El cocinero Christian Petersen lucha por su vida: se descompensó en el Sur y está en terapia intensiva

El chef de 56 años estaba realizando una excursión en La Patagonia cuando se descompensó. Qué dice el parte médico.

&nbsp;Christian Petersen está internado hace unos días y pelea por su vida.

 Christian Petersen está internado hace unos días y pelea por su vida.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Christian Petersen se descompensó en un viaje por el Sur y diversas fuentes afirman que pelea por su vida. Según explicaron, el prestigioso cocinero está internado en grave estado en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, Neuquén.

Leé además

El príncipe Guillermo se comunicó con su hermano y crece la incertidumbre dentro de la realeza.

El Príncipe Guillermo se comunicó con Harry para darle una triste noticia: "Deterioro en la salud"

Por Agustín Zamora
Daniela Christiansson y Maxi López contaron cómo inicaron su relación.

La grosera confesión de Daniela Christiansson sobre cuando conoció a Maxi López

Por Redacción Espectáculos

Pampito informó que el chef de 56 años estaba en una excursión de ascenso al volcán Lanín cuando sufrió una descompensación que derivó en una internación de urgencia en el hospital. Además, los medios locales sumaron que el episodio ocurrió la semana pasada.

Embed - PREOCUPA LA SALUD DE CHRISTIAN PETERSEN: sufrió una descompensación y está en terapia intensiva

Si bien se habla de un problema cardíaco, la información aún no es certera. Nancy Duré agregó que el plan es derivarlo, pero que aún no está lo suficientemente estable y que por eso está en terapia intensiva.

Cabe recordar que en abril de este año Petersen contrajo matrimonio con Sofía Zelaschi (30) y ambos se mudaron a San Antonio de Areco.

Christian Petersen
Christian Petersen está internado hace unos días y pelea por su vida.

Christian Petersen está internado hace unos días y pelea por su vida.

Qué dice el parte médico de Christian Petersen

Desde su ingreso al hospital, el estado de salud de Christian Petersen es delicado. Según fuentes cercanas a su atención, el chef:

  • Se encuentra con asistencia respiratoria mecánica
  • Permanece ventilado y hemodinámicamente inestable
  • Recibe tratamiento con drogas vasoactivas
  • Presenta arritmia persistente
  • Cursa un cuadro de falla multiorgánica

La gravedad de su cuadro impidió, por ahora, su traslado a la ciudad de Buenos Aires, una opción que los médicos evaluaron en las primeras horas tras la internación.

Christian Petersen
Christian Petersen está internado hace unos días y pelea por su vida.

Christian Petersen está internado hace unos días y pelea por su vida.

En las últimas horas, trascendió de manera extraoficial que estudios toxicológicos habrían dado resultados positivos. Sin embargo, esta información no fue confirmada ni por el equipo médico ni por la familia, por lo que se maneja con extrema cautela. Hasta el momento, no se difundió un parte médico oficial que detalle la evolución de Petersen.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

la frase de furia de gerard pique luego de que shakira subio a sus hijos a cantar en buenos aires

La frase de furia de Gerard Piqué luego de que Shakira subió a sus hijos a cantar en Buenos Aires

Por Redacción Espectáculos
El ex Gran Hermano contó sobre su cirugía. 

Quién es el ex Gran Hermano que se operó la cara: irreconocible a pocos meses de salir del reality

Por Agustín Zamora
Oona Chaplin, la actriz que interpreta a la nueva villana de Avatar.

Quién es Oona Chaplin, la villana de Avatar 3 que pasó por Game of Thrones y pertenece a un linaje histórico

Por Redacción Espectáculos
La serie de ciencia ficción que llegó a Netfix.

En 6 episodios: la serie sobre una colonia en la Luna con la que Netflix sorprendió a sus suscriptores

Por Redacción Espectáculos