El cocinero Christian Petersen lucha por su vida: se descompensó en el Sur y está en terapia intensiva

Christian Petersen se descompensó en un viaje por el Sur y diversas fuentes afirman que pelea por su vida. Según explicaron, el prestigioso cocinero está internado en grave estado en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martínde los Andes, Neuquén.
Pampito informó que el chef de 56 años estaba en una excursión de ascenso al volcán Lanín cuando sufrió una descompensación que derivó en una internación de urgencia en el hospital. Además, los medios locales sumaron que el episodio ocurrió la semana pasada.
Si bien se habla de un problema cardíaco, la información aún no es certera. Nancy Duré agregó que el plan es derivarlo, pero que aún no está lo suficientemente estable y que por eso está en terapia intensiva.
Cabe recordar que en abril de este año Petersen contrajo matrimonio con Sofía Zelaschi (30) y ambos se mudaron a San Antonio de Areco.
Qué dice el parte médico de Christian Petersen
Desde su ingreso al hospital, el estado de salud de Christian Petersen es delicado. Según fuentes cercanas a su atención, el chef:
Se encuentra con asistencia respiratoria mecánica
Permanece ventilado y hemodinámicamente inestable
Recibe tratamiento con drogas vasoactivas
Presenta arritmia persistente
Cursa un cuadro de falla multiorgánica
La gravedad de su cuadro impidió, por ahora, su traslado a la ciudad de Buenos Aires, una opción que los médicos evaluaron en las primeras horas tras la internación.
En las últimas horas, trascendió de manera extraoficial que estudios toxicológicos habrían dado resultados positivos. Sin embargo, esta información no fue confirmada ni por el equipo médico ni por la familia, por lo que se maneja con extrema cautela. Hasta el momento, no se difundió un parte médico oficial que detalle la evolución de Petersen.