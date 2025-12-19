El emotivo mensaje de Christian Petersen a su esposa: la conoció en "El gran premio de la cocina"

Christian Petersen (56) se descompensó mientras realizaba un excursión en la Patagonia y ahora su estado de salud es delicado. Días antes del accidente, el chef conductor de El Gourmet le dedicó un emotivo mensaje de amor a su esposa, Sofía Zelaschi (30) , con quien comenzó a salir cuando ambos estaban en pareja con otras personas.

El reconocido chef de 56 años, jurado de El Gran Premio de la Cocina , generó preocupación en el mundo gastronómico cuando se descompensó mientras realizaba una excursión al volcán Lanín, en Neuquén .

Actualmente, Petersen se encuentra internado en terapia intensiva en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes. Según se informó, presenta un cuadro de falla multiorgánica, por lo que su estado es reservado y requiere monitoreo constante por parte del equipo médico.

“Para amar de verdad has de ser feliz. Para ser feliz has de amar de verdad” , escribió Petersen en su cuenta de Instagram, citando a Rabindranath Tagore, junto a una serie de imágenes en las que se lo ve profundamente enamorado de su esposa. La publicación tomó especial relevancia luego de conocerse su delicado estado de salud.

Petersen, de 56 años, y Zelaschi, de 30, se casaron en abril de este año , tras una historia de amor que comenzó hace siete años en "El Gran Premio de la Cocina" (El Trece), donde él era jurado y ella participante. Según contó el propio chef en una entrevista, la atracción fue inmediata, aunque durante mucho tiempo ninguno se animó a dar el primer paso.

La relación empezó a tomar forma cuando Sofía fue eliminada del reality y una persona en común le comentó a Christian que la joven estaba muy afectada por no volver a verlo. Él la invitó a trabajar a su restaurante, pero allí descubrió que ella estaba comprometida con otra persona. Aun así, ambos atravesaban crisis en sus respectivas relaciones y, con el tiempo, decidieron separarse y apostar al vínculo que sentían.

Pese a la diferencia de edad, la pareja construyó una relación sólida que inicialmente se mantuvo en reserva y que fue blanqueada dos años después. En plena pandemia, en 2020, decidieron convivir junto a sus hijos. Petersen adoptó al hijo pequeño de Zelaschi como propio, mientras que Hans, Lars y Francis, los hijos del chef, lograron una relación cercana y afectuosa con su nueva pareja.

El saludo de El Gourmet

El mensaje de El Gourmet a Christian Peterson.

Desde El Gourmet expresaron públicamente su apoyo al chef a través de un mensaje en redes sociales: “Desde la familia de elGourmet acompañamos con todo nuestro cariño a nuestro querido Christian Petersen en este difícil momento. Nuestros pensamientos están con él y su familia, enviando fuerza y confiando en su pronta recuperación”.