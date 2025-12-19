19 de diciembre de 2025 - 11:53

El emotivo mensaje de Christian Petersen a su esposa: la conoció en "El gran premio de la cocina"

El famoso cocinero de 56 años está internado en San Martín de los Andes por un accidente en Neuquén. Sofía Zelaschi (30) estaba con él al momento de la tragedia.

El emotivo mensaje de amor de Christian Petersen a su esposa.

El emotivo mensaje de amor de Christian Petersen a su esposa.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Christian Petersen (56) se descompensó mientras realizaba un excursión en la Patagonia y ahora su estado de salud es delicado. Días antes del accidente, el chef conductor de El Gourmet le dedicó un emotivo mensaje de amor a su esposa, Sofía Zelaschi (30), con quien comenzó a salir cuando ambos estaban en pareja con otras personas.

Leé además

por que intentaron ocultar la internacion del chef christian petersen

Por qué intentaron ocultar la internación del chef Christian Petersen

Por Redacción Espectáculos
Christian Petersen está internado hace unos días y pelea por su vida.

Difundieron el primer parte médico oficial de Christian Petersen: cómo está la salud del cocinero

Por Redacción Espectáculos

El reconocido chef de 56 años, jurado de El Gran Premio de la Cocina, generó preocupación en el mundo gastronómico cuando se descompensó mientras realizaba una excursión al volcán Lanín, en Neuquén.

El mensaje de Christian Petersen a su esposa: “Para amar de verdad”

“Para amar de verdad has de ser feliz. Para ser feliz has de amar de verdad”, escribió Petersen en su cuenta de Instagram, citando a Rabindranath Tagore, junto a una serie de imágenes en las que se lo ve profundamente enamorado de su esposa. La publicación tomó especial relevancia luego de conocerse su delicado estado de salud.

Embed

Petersen, de 56 años, y Zelaschi, de 30, se casaron en abril de este año, tras una historia de amor que comenzó hace siete años en "El Gran Premio de la Cocina" (El Trece), donde él era jurado y ella participante. Según contó el propio chef en una entrevista, la atracción fue inmediata, aunque durante mucho tiempo ninguno se animó a dar el primer paso.

La relación empezó a tomar forma cuando Sofía fue eliminada del reality y una persona en común le comentó a Christian que la joven estaba muy afectada por no volver a verlo. Él la invitó a trabajar a su restaurante, pero allí descubrió que ella estaba comprometida con otra persona. Aun así, ambos atravesaban crisis en sus respectivas relaciones y, con el tiempo, decidieron separarse y apostar al vínculo que sentían.

Pese a la diferencia de edad, la pareja construyó una relación sólida que inicialmente se mantuvo en reserva y que fue blanqueada dos años después. En plena pandemia, en 2020, decidieron convivir junto a sus hijos. Petersen adoptó al hijo pequeño de Zelaschi como propio, mientras que Hans, Lars y Francis, los hijos del chef, lograron una relación cercana y afectuosa con su nueva pareja.

El saludo de El Gourmet

El mensaje de El Gourmet a Christian Peterson.
El mensaje de El Gourmet a Christian Peterson.

El mensaje de El Gourmet a Christian Peterson.

Desde El Gourmet expresaron públicamente su apoyo al chef a través de un mensaje en redes sociales: “Desde la familia de elGourmet acompañamos con todo nuestro cariño a nuestro querido Christian Petersen en este difícil momento. Nuestros pensamientos están con él y su familia, enviando fuerza y confiando en su pronta recuperación”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

 Christian Petersen está internado hace unos días y pelea por su vida.

El cocinero Christian Petersen lucha por su vida: se descompensó en el Sur y está en terapia intensiva

Por Agustín Zamora
Las críticas sobre la nueva temporada de Emily in Paris de Netflix.

"Emily in Paris" llegó la 5 temporada con malas críticas: ¿es el final de la serie de Netflix?

Por Redacción Espectáculos
Nick Reiner, acusado de asesinar a sus padres.

Qué dijo Nick Reiner en la Corte donde fue acusado de asesinar a sus padres

Por Redacción Espectáculos
Chano y Mario Pergolini se confesaron sobre las adicciones.

Chano reveló el gesto que tuvo Mario Pergolini en pleno pico de adicción: "Hay que dejar de..."

Por Redacción Espectáculos