La serie coreana de Netflix que ningún menor de edad puede ver: tiene 5 capítulos y tiene fuertes escenas

Esta producción es una de las sugeridas en el catálogo de la plataforma de streaming, a pesar de no ser apta para todo público.

Por Alejo Zanabria

Entre la enorme oferta de Netflix, que comprende todos los géneros y formatos, se sumó al catálogo un drama coreano de alto contenido erótico, que se posicionó rápidamente entre los más vistos de la plataforma. En solo cinco episodios, se desarrolla esta escandalosa historia relacionada al cine para adultos.

Cuál es la serie coreana que es furor en Netflix

Se trata de Aema, una historia que se desarrolla en Chungmuro, la meca del cine surcoreano de la década de 1980, cuando se filmaba una polémica película erótica: Madame Aema. En su momento, aunque fue un rotundo éxito de taquilla, también despertó feroces críticas porque era demasiado explícita para su época.

La historia original trata sobre una mujer casada que vive aventuras extramatrimoniales mientras su esposo está ausente y retorna a él al final. Debido a su popularidad, la historia inspiró varias secuelas en el cine coreano, y esta producción de Netflix.

La serie relata los pormenores de las dos actrices que trabajan en la película ficticia Madame Aema, inspirada en la famosa película erótica de 1982. A través de ellas quedan expuestas las pujas entre ambición, dignidad y poder en un mundo cinematográfico rígido y sexista.

De qué trata la trama de la serie coreana que es furor en Netflix

La actriz principal de la película se niega a los desnudos por respeto a su propio cuerpo y carrera. El productor le quita el protagónico, la reemplaza por otra actriz de menos renombre, y a ella le da un papel secundario.

Cuando conoce a su reemplazo, una ex bailarina exótica, surge la lógica rivalidad, que se va disipando cuando comienzan una lucha en común contra las dinámicas explotadoras de la industria.

El drama tiene toques de humor, y esconde duras críticas al machismo reinante en la industria cinematográfica de la época. Las protagonistas intentan tomar control de sus destinos, pero el sistema las relega y explota.

