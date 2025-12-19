Gabriela Sabatini buscó acercarse a su familia y Ova fue tajante: "Prefiero no hablar"

La llegada de la extenista al país reactivó las versiones de reconciliación, pero la palabra de Ova Sabatini afirmó el conflicto sigue abierto.

La reciente presencia de Gabriela Sabatini en Buenos Aires, tras varios años sin visitar el país, volvió a poner el foco no solo en su figura deportiva sino también en el distanciamiento familiar que mantiene desde hace tiempo con su hermano Ova Sabatini y su familia.

La extenista llegó a la Argentina para participar de un importante evento de tenis, en una visita breve pero de alto perfil, que reavivó las preguntas sobre el vínculo roto entre ambos, una situación que se arrastra desde la muerte de sus padres y que parece lejos de recomponerse.

Ova Sabatini desvió las versiones de reconciliación familiar En este contexto, desde A la Tarde se comunicaron directamente con Ova para saber si la estadía de su hermana en Buenos Aires había habilitado un reencuentro familiar. El actor, sin esquivar la consulta pero marcando un límite claro, respondió dejando más interrogantes que certezas: "Te agradezco la consulta, pero son temas muy personales de los que prefiero no hablar".

La elección de palabras fue interpretada como una señal de que el conflicto sigue latente y que, al menos por ahora, no hubo avances significativos.