19 de diciembre de 2025 - 09:27

Gabriela Sabatini buscó acercarse a su familia y Ova fue tajante: "Prefiero no hablar"

La llegada de la extenista al país reactivó las versiones de reconciliación, pero la palabra de Ova Sabatini afirmó el conflicto sigue abierto.

Gabriela Sabatini sigue distanciada de su familia.

Gabriela Sabatini sigue distanciada de su familia.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Leé además

quien es bernardo sola, el marido de maru botana que fue denunciado por acoso

Quién es Bernardo Solá, el marido de Maru Botana que fue denunciado por acoso

Por Redacción Espectáculos
Morena Rial tiene intenciones de ingresar a la casa de Gran Hermano.

Aseguran que Morena Rial se postuló a Gran Hermano: el pedido a Telefe

Por Agustín Zamora

La extenista llegó a la Argentina para participar de un importante evento de tenis, en una visita breve pero de alto perfil, que reavivó las preguntas sobre el vínculo roto entre ambos, una situación que se arrastra desde la muerte de sus padres y que parece lejos de recomponerse.

Cathy Fulop y Gabriela Sabatini ¿están peleadas?
Gabriela Sabatini sigue distanciada de su familia.

Gabriela Sabatini sigue distanciada de su familia.

Ova Sabatini desvió las versiones de reconciliación familiar

En este contexto, desde A la Tarde se comunicaron directamente con Ova para saber si la estadía de su hermana en Buenos Aires había habilitado un reencuentro familiar. El actor, sin esquivar la consulta pero marcando un límite claro, respondió dejando más interrogantes que certezas: "Te agradezco la consulta, pero son temas muy personales de los que prefiero no hablar".

La elección de palabras fue interpretada como una señal de que el conflicto sigue latente y que, al menos por ahora, no hubo avances significativos.

No solo que la extenista no le envió ni un mensaje, sino que tampoco asistió al casamiento de su sobrina. Esta fue una ausencia que en su momento fue leída como una confirmación de la distancia familiar.

Gabriela Sabatini
Gabriela Sabatini sigue distanciada de su familia.

Gabriela Sabatini sigue distanciada de su familia.

Lejos de los flashes y del reconocimiento que podría tener esta relación, la historia entre Gabriela y Ova Sabatini continúa marcada por silencios, gestos ausentes y declaraciones medidas. Esta nueva visita de la extenista, lejos de cerrar heridas, funciona como una actualización de un conflicto que permanece sin resolución, con posturas firmes y una distancia que parece no haberse acortado.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Luis Novaresio habría hecho enojar a Agustín Aristarán.

La razón por la que Luis Novaresio se enfrentó a Agustín Aristarán: "Ni siquiera salió al aire"

Por Agustín Zamora
La hija de Andy Chango volvió al país para vivir nuevas etapas de su vida con él.

La hija de Andy Chango regresó al país y trabaja para una de las familias más famosas de Argentina

Por Agustín Zamora
cuando la lectura sale a la calle: una noche para demorarse entre libros

Cuando la lectura sale a la calle: una noche para demorarse entre libros

Por Ariel Búmbalo
Así es la casa renovada de Guillermina Valdés.

Guillermina Valdés conmocionó a todos con una revelación sobre su familia: "Murió al lado mío"

Por Redacción Espectáculos