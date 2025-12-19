Gabriela Sabatini buscó acercarse a su familia y Ova fue tajante: "Prefiero no hablar"

La extenista llegó a la Argentina para participar de un importante evento de tenis, en una visita breve pero de alto perfil, que reavivó las preguntas sobre el vínculo roto entre ambos, una situación que se arrastra desde la muerte de sus padres y que parece lejos de recomponerse.
Ova Sabatini desvió las versiones de reconciliación familiar
En este contexto, desde A la Tarde se comunicaron directamente con Ova para saber si la estadía de su hermana en Buenos Aires había habilitado un reencuentro familiar. El actor, sin esquivar la consulta pero marcando un límite claro, respondió dejando más interrogantes que certezas: "Te agradezco la consulta, pero son temas muy personales de los que prefiero no hablar".
La elección de palabras fue interpretada como una señal de que el conflicto sigue latente y que, al menos por ahora, no hubo avances significativos.
No solo que la extenista no le envió ni un mensaje, sino que tampoco asistió al casamiento de su sobrina. Esta fue una ausencia que en su momento fue leída como una confirmación de la distancia familiar.
Lejos de los flashes y del reconocimiento que podría tener esta relación, la historia entre Gabriela y Ova Sabatini continúa marcada por silencios, gestos ausentes y declaraciones medidas. Esta nueva visita de la extenista, lejos de cerrar heridas, funciona como una actualización de un conflicto que permanece sin resolución, con posturas firmes y una distancia que parece no haberse acortado.