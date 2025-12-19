Chano reveló el gesto que tuvo Mario Pergolini en pleno pico de adicción: "Hay que dejar de..."

Chano Charpentier protagonizó uno de los momentos más sinceros y emotivos en el programa de Mario Pergolini . En “Otro día perdido”, el cantante de Tan Biónica reflexionó este jueves a la noche sobre su carrera, el peso del éxito y del fracaso. Además, habló abiertamente de sus adicciones, cómo lastimó a sus seres queridos y el proceso personal que atraviesa desde hace años.

La conversación inició con un análisis de Chano sobre su ego de artista y cómo descubrió que su trabajo mejoraba, exponencialmente, cuando le permitía a otros lucirse, algo que en el inicio de su carrera veía como inconcebible. Entonces, Pergolini analizó: “Es difícil manejar el éxito y manejar el fracaso. Las dos cosas son difíciles”.

Ahí el cantante aprovechó para agradecer a su público y contó que no solo se le acerca gente falsa, como se pensaría en ese entorno, sino que también hay muchos que le preguntan por su salud mental.

“Siempre me costó todo y valoro mucho que la gente me quiera. No solo los fans de Tan Biónica: hay personas que se me acercan y me dicen ‘qué bueno que estés bien’. Se preocupan por mí y por mi familia ”, contó.

Pergolini profundizó sobre cómo la gente empatiza con él y que cuando el artista pasa malos momentos está expuesto a las críticas: “ No siempre se le perdona las patinadas al otro ; ahí está el amor cuando a la gente le gusta tratarte bien que aún en todo el quilombo te dan ese abrazo que sigue siendo sincero”.

Chano coincidió y sumó una autocrítica fuerte: “Muchas veces hice todo lo posible para que ese cariño no exista. Me mostré soberbio, con una cara que no era la mía. Soy una persona común, de buena familia, y valoro la educación que me dieron mis padres. Tuve picos de popularidad y de locura, motorizados por problemas de adicción ”.

Para el artista, uno de los momentos fue bajar de ese estado de enajenación a causa del consumo problemático de sustancias y ver la realidad, y consecuencia, de sus acciones. “Cuando empecé a estar bien sentía mucha culpa por el daño que había hecho”, confesó.

Sin embargo, lo que logró quitarle ese sentimiento fue el razonar que no fue intencional. Y que no sabía en cómo iba a convertir su vida el tener una adicción. “Nadie me dijo que probar sustancias iba a volver mi vida ingobernable, que iba a lastimar a mi madre, a mis hermanos, a mi familia. Yo no lo sabía. Hoy sé que tengo la responsabilidad de ser mejor persona porque ahora tengo las herramientas”, explicó mientras era aplaudido por el público del show.

El consejo de Mario Pergolini a Chano

Pergolini se negó a hacerse ajeno de lo que Chano decía y agregó que él también hizo pública su vida. Lejos de dar un consejo razonó: “No hablo desde afuera. Es muy difícil. Poder decir ‘también se puede cambiar’ suma tanto como el daño que uno hizo. Verte volver, llenar estadios, reencontrarte con tus amigos, también es un mensaje”.

Chano recordó cuando Pergolini se acercó a él de una forma empática y poco intrusiva la primera vez que él fue a Vorterix y ambos fumaron un cigarrillo. “A la siguiente nota que fui no se podía fumar más y me dijiste ‘hay que dejar todo, hay que correr a la noche, es por ahí y funciona’”, relató. El artista lo agradeció y reconoció que en el momento no estaba bien para asimilarlo.

El conductor dijo que ahora es su turno de hacer eso por otro y cortó la charla para pedirle que toque algo de música.