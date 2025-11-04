4 de noviembre de 2025 - 11:18

La triste historia detrás de "La melodía de Dios": ¿qué pasó un 4 de noviembre en la vida de Chano?

El líder de Tan Biónica tiene su propia jornada de celebración, donde los fanáticos aprovechan para darle muestras de cariño. El origen de la fecha.

El 4 de noviembre no es un día cualquiera para Chano Charpentier.

Por Agustín Zamora

"Con vos es 4 de noviembre cada media hora, atrasaré las horas, horas, horas", dice el estribillo de uno de los hits más escuchados de Tan Biónica. Se trata del tema La melodía de Dios, lanzado en el año 2013 dentro del álbum "Destinología".

Cuando la canción apareció como single hace doce años, los seguidores no sabían a qué se refería, pero Chano luego lo fue contando en algunos reportajes. Justamente hace referencia a un momento muy triste en la vida del artista.

Qué dijo Chano Charpentier sobre la canción

Charpentier reveló que la letra fue escrita en un momento donde su padre estaba muy enfermo y se estaba separando de su expareja. “El 4 de noviembre yo venía despidiéndome de mi padre que estaba muriendo y de una novia que tenía, Vicky. Estaba enfrentando esos dos duelos”, contó en una entrevista.

“Con el 4 de noviembre lo que quise decir es que la vida se repite a cada instante, como en la película El Día de la Marmota, donde el tipo se despierta todos los días y es el mismo día. Yo me imaginaba algo parecido a eso”, agregó en su momento.

Y sostuvo al respecto: "Mi viejo la escuchó antes la canción. El 4 de noviembre no pasó nada. Yo quería hacer una metáfora, en lugar de decir 'sos insoportable', quería decir que todos los días me despertaba en la misma rutina. Me bajó esta melodía y yo no la podía tocar, por eso puse la melodía de la Dios".

En otra entrevista relató que habló con su abuela al salir del oncólogo que atendía a su padre, para contarle de su estado de salud. "No le quise decir que su hijo se estaba muriendo, le dije algo así como que había que atrasar el tiempo". Y eso se convirtió en el verso que dice "atrasaré las horas, horas, horas".

