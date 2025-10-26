La verdadera historia detrás de la polémica regla de los 100 mim en el equipaje de mano

Una medida que cambió para siempre la forma de viajar, la regla de los 100 ml en el equipaje de mano nació de un intento de atentado en Reino Unido, se volvió universal y podría tener los días contados.

Todo comenzó en agosto de 2006, cuando los servicios de inteligencia británicos descubrieron un plan terrorista sin precedentes, un grupo de extremistas planeaba detonar varios aviones que partían del Reino Unido hacia Estados Unidos utilizando explosivos líquidos ocultos en botellas comunes. La amenaza, invisible a los ojos de los escáneres tradicionales, desató el caos en los aeropuertos del mundo.

Para frenar una tragedia, las autoridades impusieron una prohibición total del transporte de líquidos. Sin embargo, la medida resultó insostenible, los pasajeros no podían siquiera subir una botella de agua. Fue entonces cuando se estableció un límite simbólico de 100 mililitros por envase, cantidad considerada insuficiente para fabricar una carga explosiva viable.

Por qué se eligieron exactamente 100 ml El número no fue un capricho. Según expertos en seguridad aérea, esa cantidad es tan reducida que no permite reunir el volumen necesario para generar una explosión peligrosa, incluso si se intentara mezclar el contenido de varios frascos a bordo. Además, los explosivos líquidos, como el peróxido de acetona o el HMTD, son extremadamente inestables y podrían detonar con el más mínimo movimiento. Así, la cifra de 100 ml se convirtió en un punto de equilibrio entre seguridad y comodidad.

Equipaje de mano. Fuente: Canva Desde entonces, la regla se aplica a nivel internacional bajo la supervisión de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Todos los líquidos, aerosoles o geles deben ir en envases de hasta 100 ml, dentro de una bolsa transparente de un litro, visible para los controles. Un gesto automático para los viajeros frecuentes, pero que tiene detrás una historia marcada por el miedo y la prevención.

Hacia el fin de una era Casi veinte años después, la regla podría desaparecer. La llegada de nuevos escáneres 3D y de tomografía computarizada (CT) está transformando la seguridad aeroportuaria. Estos equipos permiten analizar el contenido de las maletas sin necesidad de abrirlas, identificando de forma precisa cualquier sustancia peligrosa. Países como el Reino Unido, Irlanda, Finlandia o España ya comenzaron a incorporar esta tecnología y algunos aeropuertos, como los de Londres-City, Helsinki o Schiphol, permiten subir líquidos sin restricciones.