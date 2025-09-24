Una aerolínea low cost suma 10 aviones, nuevas rutas y espera más de 15 mil vuelos para el verano

Flybondi anunció para la temporada de verano 2025-2026 la incorporación de 10 aviones, la apertura de nuevas rutas y un incremento del 40% en la frecuencia de vuelos. La compañía proyecta transportar 2,8 millones de pasajeros entre diciembre y marzo, en busca de marcar un récord absoluto.

La aerolínea low cost confirmó que operará 15.000 vuelos en ese periodo (56% más que en la temporada pasada) y que su plan apunta tanto al turismo interno como a destinos internacionales, con Córdoba como punto estratégico de conexión.

En primer lugar, la compañía confirmó la incorporación de 10 aeronaves a su flota para la temporada de verano . Este incremento de capacidad se realizará con la modalidad ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance, Insurance) que permite reforzar significativamente su oferta de vuelos entre diciembre y marzo con aviones Airbus A320 y Boeing 737-800 . Los aviones estarán basados 7 en Buenos Aires y 3 en Córdoba.

En segundo lugar, Flybondi aumentará 40% sus vuelos en las rutas que actualmente opera con un gran foco en el turismo interno e incorporará nuevas rutas nacionales e internacionales: Córdoba–Asunción, Córdoba–Puerto Iguazú, Córdoba–El Calafate y Córdoba–Ushuaia.

Estas últimas se suman a las siete rutas internacionales ya anunciadas: Buenos Aires–Maceió, Buenos Aires–Salvador de Bahía, Buenos Aires–Asunción, Buenos Aires–Encarnación, Puerto Iguazú–Lima, Córdoba–Río de Janeiro y Córdoba–Florianópolis.

Con esta operación, Flybondi consolida una red total de 32 rutas compuesta por 22 nacionales, entre las que hay 7 conexiones que no pasan por Buenos Aires, y 10 internacionales. De cara a la temporada, la provincia de Córdoba se posiciona como un punto estratégico para Flybondi ya que desde el Aeropuerto Taravella la aerolínea operará 7 rutas nacionales y 3 internacionales entre diciembre y marzo.

Otras novedades

También, la aerolínea sumará más de 280 vuelos chárter, además de su operación regular. Desde enero 2026 habrá vuelos a Brasil desde Córdoba, Rosario y Salta, y desde noviembre se retomarán los vuelos Buenos Aires–Ushuaia para la temporada de cruceros a la Antártida.

Flybondi continúa apostando al crecimiento del turismo con una propuesta basada en accesibilidad, libertad de volar y una experiencia simple, segura y eficiente.

Flybondi Flybondi incorpora 10 aviones y lanza 4 nuevas rutas. Flybondi

"Estamos muy contentos de poder anunciar buenas noticias para la conectividad aérea. Sumar diez aeronaves para la temporada de verano nos permitirá aumentar 50% los vuelos respecto de 2024 y transportar 56% más de pasajeros. Apuntamos a que 2.8 millones de personas viajen en nuestra red, generando un gran impacto positivo en el turismo y la economía del país.”, sostuvo el CEO de Flybondi, Mauricio Sana.

Y agregó: “Las nuevas rutas que lanzamos van a generar muchos puestos de trabajo y desarrollo en los destinos, dos motores importantes para dinamizar las provincias. Esto marca el gran compromiso de Flybondi y de sus nuevos inversores por consolidar a la aerolínea como un actor clave de la industria, ofreciendo viajes de manera simple, segura, eficiente y con las mejores tarifas.".