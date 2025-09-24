Almuerzo o cena: cómo comer en los mejores restaurantes de Mendoza por $30.000

Desde el 15 de agosto , mendocinos y turistas disfrutan de la propuesta Manso Menú , que permite acceder a menús completos por hasta $30.000 en más de 120 restaurantes , bodegas, cantinas, bodegones y hoteles de Mendoza . La campaña, impulsada por el Ente Mendoza Turismo (Emetur) , se extendió hasta el 31 de octubre.

Entre los restaurantes de lujo de Mendoza a precios accesibles se encuentran : La Cabrera, Flichman, La Picnicerie Laur olivícola, Almacen Divino, Flor del Desierto, Criolla,La Trucha Tranqui, Almacen de Uco, Gran hotel Potrerillos,Francesco Ristorianti, Dantesco, bodega A16, Diplomatic Restaurant, Autentico Cocina Contemporánea, bodega Alpasión, Bodega Argentia, Bodega Roberto Bonfanti, Pez Globo, Bodega Tierras Altas, Bute, Brutal, entre otros.

En el sitio web de Manso menú se puede acceder a la carta de cada uno de los restaruants participantes: https://mendoza.tur.ar/manso-menu/

La presidenta del Emetur, Gabriela Testa , explicó que la iniciativa busca acercar propuestas gastronómicas de calidad a precios accesibles:

“En Mendoza hay muchos restaurantes que tienen ofertas maravillosas. En todas las propuestas del Manso Menú hay una relación precio-calidad destacada, la gente lo ha notado y por eso la ha elegido”, señaló.

Además, Testa remarcó que la acción articula el sector público y privado para motivar el consumo en un contexto económico difícil:

“Queremos que se entienda que Mendoza no es cara. Este tipo de promociones ayudan a motorizar ventas, atraer nuevos clientes y potenciar visitas a las bodegas”.

Desde el gobierno de Mendoza señalaron que significa acceder a menús completos por $30.000 y experiencias en bodegas desde $15.000, con la posibilidad de disfrutar una amplia variedad de propuestas en más de 120 restaurantes y bodegas de toda la provincia, es algo excepcional. La campaña garantiza calidad, con menús especialmente diseñados para la ocasión, y ofrece además la oportunidad de vivir una experiencia única que combina gastronomía, vino y cultura mendocina en un solo plan.