Empleo en Estados Unidos: las plataformas que conectan a empresas con talento latino

Plataformas digitales facilitan que argentinos y latinos encuentren empleo en Estados Unidos, desde trabajos presenciales hasta remotos y calificados.

Muchos migrantes, incluidos argentinos, llegan a Estados Unidos con la necesidad de conseguir un empleo rápidamente para cubrir gastos iniciales y sostener su estadía. En este contexto, las plataformas digitales se convirtieron en herramientas esenciales para encontrar trabajo, tanto presencial como remoto, y para que las empresas accedan a talento diverso.

Existen portales especializados que facilitan la búsqueda de empleo en distintos niveles y áreas profesionales. Desde oportunidades iniciales hasta posiciones calificadas, estas plataformas permiten a los usuarios filtrar según rubro, ubicación y tipo de contrato, optimizando así el tiempo de postulación y aumentando las chances de éxito laboral en Estados Unidos.

Plataformas que conectan a la comunidad latina con empleo en Estados Unidos United Latino Job Bank fue creada para trabajadores latinos en Estados Unidos. Según la plataforma, “es gratuita y ofrece un portal sencillo donde se pueden encontrar más de 10.000 ofertas activas en más de 40 rubros distintos”. Las áreas incluyen manufactura, salud, educación, construcción, marketing, finanzas, ingeniería y seguridad. Los postulantes pueden filtrar por categoría laboral, tipo de contrato y ubicación, y cada anuncio detalla tareas, salario y beneficios. Solo se necesita crear una cuenta gratuita para aplicar.

Empleo (2) USAJOBS, la plataforma oficial del Gobierno de Estados Unidos, publica vacantes en agencias federales dentro y fuera del país. Desde USAJOBS explican: “Aquí se publican las vacantes disponibles en agencias federales, tanto dentro del país como en sus representaciones en el extranjero”. Permite crear un perfil profesional, cargar el CV y usar filtros por agencia, ubicación o tipo de jornada. Los beneficios incluyen salarios estandarizados, cobertura médica y oportunidades de capacitación, aunque la competencia es elevada.

We Work Remotely concentra ofertas para trabajar 100% en home office. La plataforma indica: “Allí se concentran vacantes en tecnología, diseño, marketing digital, ventas, atención al cliente y redacción de contenidos”. La mayoría de los puestos son remotos, pero también hay contratos híbridos. Muchas empresas pagan en dólares y ofrecen beneficios adicionales como capacitaciones y licencias pagas.