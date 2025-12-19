La hija de Andy Chango regresó al país y trabaja para una de las familias más famosas de Argentina

Martina, la nueva generación de creativos de la Argentina
La hija de Andy Chango heredó la sensibilidad artística del cantante y de su madre, comenzando a trazar su propio camino. A los 20 años, trabaja junto a la familia Ortega, un entorno ligado al arte y la creatividad y demuestra que el talento también se hereda. Carismática, espontánea y con un estilo que combina frescura y personalidad, la adolescente ya dejó claro que busca permanecer al ambiente cultural sin renegar de su apellido.
Padre e hija disfrutan de esta nueva etapa juntos, compartiendo rutinas, proyectos y, sobre todo, una conexión profunda. Para Andy Chango, que hoy se define como un “amante del silencio”, la presencia de su hija se convirtió en su melodía más linda.