La hija de Andy Chango regresó al país y trabaja para una de las familias más famosas de Argentina

La joven de 20 años decidió volver a la Argentina para compartir una nueva etapa de su vida junto a su padre.

La hija de Andy Chango volvió al país para vivir nuevas etapas de su vida con él.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Andy Chango
A los 20 años, Martina Flejerman, hija Andy Chango y de la fotógrafa Cristina Esperanza, se muestra auténtica, libre y con una identidad marcada por el arte. Su regreso a la Argentina coincidió con un nuevo momento en la vida de su padre: más tranquilo, reflexivo y lejos de las etiquetas que alguna vez lo definieron en los medios.

Martina, la nueva generación de creativos de la Argentina

La hija de Andy Chango heredó la sensibilidad artística del cantante y de su madre, comenzando a trazar su propio camino. A los 20 años, trabaja junto a la familia Ortega, un entorno ligado al arte y la creatividad y demuestra que el talento también se hereda. Carismática, espontánea y con un estilo que combina frescura y personalidad, la adolescente ya dejó claro que busca permanecer al ambiente cultural sin renegar de su apellido.

Andy Chango
Padre e hija disfrutan de esta nueva etapa juntos, compartiendo rutinas, proyectos y, sobre todo, una conexión profunda. Para Andy Chango, que hoy se define como un “amante del silencio”, la presencia de su hija se convirtió en su melodía más linda.

