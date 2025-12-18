Quién es la hija de un exministro de Salud de Mendoza que juró en un órgano clave de Nación

En medio de una maratónica sesión de la Cámara de Diputados y luego de la media sanción al Presupuesto 2026, el Gobierno de Javier Milei tomó juramento a tres nuevos representantes de la Auditoría General de la Nación (AGN) . Entre ellos se encuentra Pamela Calletti , hija del exministro de Salud de Mendoza , Armando Calletti .

La designación de la dirigente mendocina radicada en Salta quedó envuelta en cuestionamientos por parte de bloques opositores e incluso de sectores aliados al oficialismo. Los legisladores señalaron que el tema no formaba parte del temario del plenario ni de la convocatoria a sesiones extraordinarias realizada por el Poder Ejecutivo.

Junto a Calletti, asumieron como auditores generales Rita Mónica Almada, por La Libertad Avanza, y Juan Ignacio Forlón , por Unión por la Patria. Calletti proviene del espacio Innovación Federal de Salta.

Tras la media sanción de los proyectos de Presupuesto 2026 y de Inocencia Fiscal, la Cámara baja aprobó la designación de los tres auditores. La decisión generó confusión y malestar en el recinto, al punto de que varios legisladores abandonaron la sesión a modo de protesta.

Pese a la controversia, el oficialismo reunió los votos necesarios para avanzar con la renovación parcial del organismo de control. Los nombramientos fueron aprobados y se tomó juramento a dos de los auditores en el recinto. En el caso de Calletti, su asunción se concretó minutos más tarde, ya que no se encontraba presente al momento de la votación.

Hasta antes de esta sesión, se estimaba que la AGN podría iniciar el año 2026, prácticamente paralizada, debido a la cantidad de vacantes existentes. El organismo estaba integrado únicamente por su titular, Jesús Rodríguez, ya que ninguna de las Cámaras había completado la designación de auditores.

En ese contexto, la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, presidida por Miguel Ángel Pichetto y con participación del senador Juan Manuel Olmos, había trabajado para sostener el plan de auditorías.

La sesión también provocó una fuerte reacción del bloque de Diputados del PRO, que denunció una “grave violación a la Constitución Nacional”. En rechazo a la medida, la bancada se retiró del recinto junto a la UCR, la Coalición Cívica y Provincias Unidas. El eje del reclamo fue que, según plantearon, la designación se realizó por fuera del temario habilitado para las sesiones extraordinarias.

Armando Calleti El exministro de Salud de Mendoza, Armando Calleti. Prensa de la Cámara de Diputados.

Los Calleti

Pamela Calletti desarrolló su carrera política en la provincia de Salta, donde se desempeñó como ministra de Justicia durante la gobernación de Juan Manuel Urtubey. También fue Fiscal de Estado de Salta durante el 2017 al 2019. Actualmente, es diputada nacional y tiene 46 años.

Es hija de Armando Calletti, dirigente peronista que se incorporó a la UCR en tiempos de la Alianza y ocupó distintos cargos vinculados al área de Salud en Mendoza, entre ellos el de ministro durante la gestión de Julio Cobos.

Por su parte, Armando Calletti fue auditor médico del INSSJyP (actual Anses) entre 1980 y 1997, director de Hospitales del Ministerio de Salud de Mendoza entre 1999 y 2001, subsecretario de Salud entre 2001 y 2003 y ministro de Salud provincial durante el período 2005-2007.