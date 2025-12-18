Marcha de la CGT en Mendoza contra la reforma laboral: hora y recorrido por el Centro

La Confederación General del Trabajo ( CGT ) Regional Mendoza convocó a una movilización para este jueves 18 de diciembre , a las 15 , en "defensa de los derechos laborales" y en rechazo a los proyectos que, según advierten en un comunicado, implican un "retroceso en materia de conquistas históricas de los trabajadores".

La concentración está prevista en la intersección de San Martín y Peatonal , desde donde las columnas marcharán hacia la Legislatura provincial .

Bajo la consigna “¡Marchamos todos a la Legislatura!” , desde la central obrera remarcaron que las iniciativas en debate “no representan una modernización”, sino que constituyen “ un retroceso de los derechos fundamentales constitucionalmente consagrados ”.

“Marchamos en defensa del trabajo de los argentinos y las argentinas”, señalaron desde la CGT Mendoza, al tiempo que convocaron a sindicatos, organizaciones sociales y a la ciudadanía en general a participar de la protesta.

La convocatoria lleva la firma de los delegados regionales de la CGT Mendoza, Luis Márquez y Ricardo Letard , quienes ratificaron el rechazo del movimiento obrero a las reformas impulsadas y reclamaron que se garanticen condiciones laborales dignas y derechos adquiridos.

Diversas agrupaciones sindicales y sociales realizarán este miércoles a las 15 horas una movilización que prevén multitudinaria hacia Plaza de Mayo, en rechazo al proyecto de ley de Modernización Laboral impulsado por el oficialismo y al tratamiento del Presupuesto 2026.

La convocatoria fue anunciada el lunes por la CGT, luego de una reunión del Consejo Directivo del triunvirato integrado por Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Industria del Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros).

Se montará un escenario en Plaza de Mayo, donde distintos oradores expresarán el rechazo del movimiento obrero al proyecto de reforma laboral que se debate en el Senado.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó su participación en la marcha y anunció además un paro nacional para la misma jornada.

También participarán las dos vertientes de la CTA, tanto la CTA Autónoma como la CTA de los Trabajadores, además de la UTEP, gremio que representa a los trabajadores de la economía popular.

La concentración será a las 15 horas en la intersección de Avenida Carlos Pellegrini y Juan Domingo Perón, desde donde las columnas marcharán hacia Plaza de Mayo, no solo contra la reforma laboral, sino también contra el Presupuesto 2026, al considerar que excluye las leyes de pediatría, discapacidad y financiamiento universitario aprobadas por el Congreso.