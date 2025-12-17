Mendoza se posiciona como centro de innovación para Vaca Muerta con una nueva solución en ductos energéticos

La firma, radicada en Mendoza se convierte en la única del país en ofrecer un sistema integral para el transporte de fluidos en baja, media y alta presión.

69402f51235b7_700_410! reafirma su posición estratégica como polo de servicios y tecnología para la industria energética nacional. ARGPEX Systems S.A., empresa con planta industrial en suelo mendocino, presentó oficialmente su nuevo portafolio de soluciones integrales en tuberías flexibles, un anuncio que marca un punto de inflexión para el desarrollo de yacimientos convencionales y no convencionales, con especial foco en el potencial de Vaca Muerta.

Un cambio de paradigma en la conducción de fluidos La firma, radicada en Mendoza se convierte en la única del país en ofrecer un sistema integral para el transporte de fluidos en baja, media y alta presión. A través de una alianza estratégica, la compañía logró unificar la fabricación local de su reconocida línea PEXGOL con la representación exclusiva de la tecnología canadiense FLEXPIPE. Esta combinación permite a ARGPEX ser la primera empresa en Argentina capaz de cubrir toda la gama de necesidades de presión bajo una misma ingeniería y soporte técnico, eliminando la fragmentación de proveedores que suele dilatar los tiempos en las operaciones petroleras.

Claudio Cucchiari, Gerente General de la firma, calificó este paso como un hito histórico para la industria nacional. Durante el lanzamiento, destacó que la visión de la empresa es poner a disposición del sector soluciones que no solo sean tecnológicamente avanzadas, sino también más seguras y ágiles. Según el directivo, integrar la experiencia internacional con la capacidad productiva de Mendoza permite a las operadoras locales acceder a estándares de clase mundial con el respaldo de una estructura regional sólida.

Mendoza: eficiencia logística y reducción de costos operativos Uno de los aspectos más disruptivos de esta propuesta radica en la eficiencia logística y operativa. Francisco Tejeda, responsable comercial del sector hidrocarburos, explicó que la utilización de tuberías transportadas en bobinas o reels de hasta 1.500 metros permite una reducción drástica de los costos y tiempos de instalación en comparación con los métodos tradicionales. Esta agilidad es fundamental en un contexto donde la industria busca acelerar los procesos de exportación para generar divisas.

La tecnología incorporada ataca uno de los mayores desafíos del transporte de gas y líquidos: la corrosión. Al ser sistemas flexibles de alta durabilidad, se minimiza el riesgo de fugas y se extiende la vida útil de los ductos, lo que impacta directamente en la reducción de los gastos de mantenimiento a largo plazo.