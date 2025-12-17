Paraísos cerca de Mendoza: cuáles son las mejores playas para visitar en Chile en 2026

Viajar a las playas de Chile se convirtió en una alternativa cada vez más elegida por turistas argentinos que buscan mar, buena gastronomía y servicios de calidad. Desde Mendoza existen pasos habilitados que permiten llegar en pocas horas a ciudades costeras con playas de arena clara y una amplia oferta gastronómica basada en productos del mar .

Para quienes parten desde Mendoza, el acceso más utilizado es el Paso Internacional Los Libertadores, que conecta directamente con la Región de Valparaíso . Tras cruzar la cordillera, y una vez superados los controles fronterizos, el litoral central chileno queda a pocos kilómetros.

Entre los destinos más visitados aparece Reñaca , uno de los balnearios preferidos por el público argentino. Ubicada dentro del área urbana de Viña del Mar, esta playa se caracteriza por su entorno lleno de restaurantes, bares y alojamientos frente al mar . Reñaca está dividida en sectores numerados del uno al cinco y es ideal tanto para tomar sol como para practicar deportes de playa, como vóley o surf. La posibilidad de hospedarse sobre la costa permite combinar jornadas de playa con una activa vida nocturna.

Dentro de Viña del Mar, es importante tener en cuenta que no todas las playas están habilitadas para el baño durante toda la temporada. Las condiciones del mar pueden variar y la autoridad marítima define qué sectores son aptos.

- Actualmente, las playas Las Salinas y Caleta Abarca son las únicas habilitadas para bañarse, siempre que el clima lo permita. Para evitar inconvenientes, se recomienda consultar la información oficial actualizada antes de ingresar al agua.

- A pocos kilómetros de Reñaca se encuentra Concón, un balneario que combina paisajes naturales con actividad turística. Sus dunas, pequeñas caletas con embarcaciones artesanales y una oferta gastronómica centrada en pescados y mariscos forman parte de su atractivo. Concón ofrece playas tranquilas para el descanso y sectores con olas más intensas, elegidos por quienes practican surf.

- Durante la temporada, las playas habilitadas para el baño son Los Lilenes y Playa Amarilla, aunque esta condición puede modificarse según el estado del mar. La señalización con banderas en la arena indica cuándo está permitido ingresar al agua, siendo la bandera verde la única habilitante.

Oleaje en Viña del Mar, Chile Oleaje en Viña del Mar, Chile EFE

Opciones desde otras provincias

Desde La Rioja, uno de los cruces más transitados en verano es el Paso Internacional Pircas Negras, que conduce a la Región de Atacama. En esta zona del norte chileno se encuentran algunas de las playas más llamativas del país, reconocidas por su arena blanca, aguas de tonos turquesa y temperaturas agradables. A unos 260 kilómetros del paso se ubica la comuna de Caldera, famosa por concentrar múltiples balnearios de gran atractivo turístico.