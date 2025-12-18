18 de diciembre de 2025 - 00:00

Supervielle celebra la Navidad en Mendoza con ahorros, cuotas y regalos especiales para sus clientes

Del 20 al 24 de diciembre, quienes compren con VISA y MODO desde la App Supervielle accederán a importantes ahorros, 6 cuotas sin interés y obsequios exclusivos como la tote bag navideña. “La bolsa de Papá Noel” en Palmares.

BSV_Navidad Mendoza
Por Redacción

Llegó la época más esperada del año y Supervielle, el principal banco privado de Mendoza, invita a sus clientes a vivirla con beneficios y un plus de magia. Estas fiestas, quienes realicen compras con tarjeta VISA Supervielle podrán acceder a ahorros, cuotas sin interés y un regalo especial en Palmares para sumar espíritu navideño a cada compra.

Leé además

casa ronald argentina lanza el programa nutrir es cuidar en mendoza

Casa Ronald Argentina lanza el programa "Nutrir es Cuidar" en Mendoza

Por Redacción
vinos de huentala wines recomendados para las fiestas

Vinos de Huentala Wines recomendados para las Fiestas

Por Redacción

Del 20 al 24 de diciembre, en Palmares, los clientes podrán disfrutar de los siguientes beneficios pagando con MODO y VISA desde la App Supervielle (tarjeta de débito o crédito):

Renta Masiva: 20% de ahorro (tope $30.000)

Plan Sueldo: 25% de ahorro (tope $35.000)

Identité: 40% de ahorro (tope $45.000)

Además, 6 cuotas sin interés

Como parte de esta propuesta festiva, quienes realicen compras superiores a $50.000 con VISA Supervielle recibirán también una tote bag navideña en el stand de Supervielle, ideal para llevar regalos y diseñada especialmente para usar como bolsa de Papá Noel y dejar al pie del arbolito, sumando un toque especial a la previa de Nochebuena.

¿Cómo acceder?

  • Realizá tus compras navideñas en Palmares del 20 al 24 de diciembre.

  • Pagá con MODO + VISA desde la App Supervielle.

  • *Aprovechá los descuentos y las 6 cuotas sin interés.

  • Si superás los $50.000, retirás tu tote bag en el stand.

Además, también habrá ahorros en Mendoza Shopping con los siguientes beneficios:

Del 20 al 24 de diciembre de 2025

Renta Masiva: 20% de ahorro (tope $30.000)

Plan Sueldo: 25% de ahorro (tope $35.000)

Identité: 30% de ahorro (tope $40.000) + 6 cuotas sin interés

Pagando con MODO desde la App Supervielle (TD/TC).

A estos beneficios en los shoppings se pueden sumar los “Beneficios MODO”:

MODO Navidad en Shoppings

Del 15 al 24 de diciembre de 2025

10% de ahorro (tope $15.000)

Pagando con MODO desde la App Supervielle (TD/TC) en comercios adheridos.

“En Supervielle, buscamos acompañar a nuestros clientes en su vida cotidiana, y como principal banco privado de la provincia queremos estar cerca en los momentos más importantes de los mendocinos, y las fiestas son uno de ellos. Por eso brindarles ahorros, cuotas y beneficios es nuestra forma de reafirmar este compromiso en esta fecha”, señaló Fabiola Sosa, Líder Comercial en Mendoza.

También con Supervielle vas a tener beneficios en Tienda Supervielle en Mercado Libre y en supermercados. Ingresá a www.supervielle.com.ar y conocé todos los comercios adheridos de los shoppings.

Acerca de Banco Supervielle

Con más de 130 años de trayectoria, 130 sucursales y servicios digitales innovadores como Cuenta Remunerada y SuperApp, Supervielle atiende a más de 1.500.000 clientes en todo el país, consolidándose como un referente del sistema financiero argentino.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Gonzalo Hita, COO de Personal, contó detalles de cómo es el nuevo ecosistema de servicios bajo la marca Personal

Telecom lanza su propio ecosistema y unifica sus servicios bajo una sola marca: Personal

Por Claudio Barros
la original propuesta de grupo huentala para celebrar el ano nuevo en mendoza

La original propuesta de Grupo Huentala para celebrar el Año Nuevo en Mendoza

Por Redacción
hilton mendoza celebra dos anos de crecimiento y anticipa un 2026 lleno de experiencias

Hilton Mendoza celebra dos años de crecimiento y anticipa un 2026 lleno de experiencias

Por Redacción
agp & rod servicios ti / solutions hub argentina: tecnologia de clase mundial con adn mendocino para la mineria del futuro

AGP & ROD Servicios TI / Solutions Hub Argentina: tecnología de clase mundial con ADN mendocino para la minería del futuro

Por Redacción