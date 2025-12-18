Supervielle celebra la Navidad en Mendoza con ahorros, cuotas y regalos especiales para sus clientes

Llegó la época más esperada del año y Supervielle , el principal banco privado de Mendoza , invita a sus clientes a vivirla con beneficios y un plus de magia. Estas fiestas, quienes realicen compras con tarjeta VISA Supervielle podrán acceder a ahorros, cuotas sin interés y un regalo especial en Palmares para sumar espíritu navideño a cada compra.

Del 20 al 24 de diciembre , en Palmares , los clientes podrán disfrutar de los siguientes beneficios pagando con MODO y VISA desde la App Supervielle (tarjeta de débito o crédito):

Además, 6 cuotas sin interés

Como parte de esta propuesta festiva, quienes realicen compras superiores a $50.000 con VISA Supervielle recibirán también una tote bag navideña en el stand de Supervielle, ideal para llevar regalos y diseñada especialmente para usar como bolsa de Papá Noel y dejar al pie del arbolito, sumando un toque especial a la previa de Nochebuena.

¿Cómo acceder?

Realizá tus compras navideñas en Palmares del 20 al 24 de diciembre.

Pagá con MODO + VISA desde la App Supervielle.

*Aprovechá los descuentos y las 6 cuotas sin interés.

Si superás los $50.000, retirás tu tote bag en el stand.

Además, también habrá ahorros en Mendoza Shopping con los siguientes beneficios:

Del 20 al 24 de diciembre de 2025

Renta Masiva: 20% de ahorro (tope $30.000)

Plan Sueldo: 25% de ahorro (tope $35.000)

Identité: 30% de ahorro (tope $40.000) + 6 cuotas sin interés

Pagando con MODO desde la App Supervielle (TD/TC).

A estos beneficios en los shoppings se pueden sumar los “Beneficios MODO”:

MODO Navidad en Shoppings

Del 15 al 24 de diciembre de 2025

10% de ahorro (tope $15.000)

Pagando con MODO desde la App Supervielle (TD/TC) en comercios adheridos.

“En Supervielle, buscamos acompañar a nuestros clientes en su vida cotidiana, y como principal banco privado de la provincia queremos estar cerca en los momentos más importantes de los mendocinos, y las fiestas son uno de ellos. Por eso brindarles ahorros, cuotas y beneficios es nuestra forma de reafirmar este compromiso en esta fecha”, señaló Fabiola Sosa, Líder Comercial en Mendoza.

También con Supervielle vas a tener beneficios en Tienda Supervielle en Mercado Libre y en supermercados. Ingresá a www.supervielle.com.ar y conocé todos los comercios adheridos de los shoppings.

Acerca de Banco Supervielle

Con más de 130 años de trayectoria, 130 sucursales y servicios digitales innovadores como Cuenta Remunerada y SuperApp, Supervielle atiende a más de 1.500.000 clientes en todo el país, consolidándose como un referente del sistema financiero argentino.