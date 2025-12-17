Casa Ronald Argentina lanza el programa "Nutrir es Cuidar" en Mendoza

Casa Ronald McDonald Argentina , asociación civil independiente cuya misión es garantizar que ninguna familia enfrente sola la enfermedad de un hijo , continúa fortaleciendo su compromiso con el bienestar de las familias y presenta una nueva iniciativa: el programa “Nutrir es Cuidar” . El programa, que ya funciona en las Casas de Buenos Aires y Córdoba, comienza a implementarse en Mendoza y en Bahía Blanca.

Este programa, diseñado con un enfoque integral y alineado a las necesidades de las familias, busca garantizar un desayuno nutritivo diario , promover la educación nutricional y favorecer hábitos alimentarios sostenibles . Liderado por la Licenciada en Nutrición y especialista en Seguridad Alimentaria, Dolores Pizarro , el programa ofrece 14 propuestas de desayunos diferentes que cumplen con los estándares de la Organización Mundial de la Salud, incorporando hidratos de carbono, fibra, grasas saludables y proteínas.

“Nuestro compromiso es cuidar a las familias en todos los aspectos, y la alimentación es una parte esencial de ese cuidado. Este programa combina nutrición y educación para que cada familia pueda atravesar este momento con mayor bienestar y energía”, afirmó Julieta Cortijo , directora ejecutiva de Casa Ronald Argentina.

El programa es totalmente desarrollado por voluntarios , bajo la supervisión del responsable de la Casa y del área de Operaciones. Además, se realizan evaluaciones mediante encuestas a las familias participantes y capacitaciones en seguridad alimentaria para los voluntarios, con el fin de potenciar la calidad y sostenibilidad de la iniciativa .

“Buscamos que las familias se sientan contenidas y cuidadas también a través de la alimentación. Una comida nutritiva diaria es una forma concreta de acompañarlas con amor y cercanía”, expresó Marianela Ablin , responsable de Operaciones de la Asociación.

Casa Ronald Argentina, parte de la red global Ronald McDonald House Charities, trabaja desde hace más de 30 años en el país, brindando contención y apoyo a través de los 11 programas que impulsa en Argentina, los cuales ya han impactado en más de 428.000 niños y sus familias.

“En Casa Ronald entendemos que acompañar a una familia también implica cuidar su alimentación. Nutrir es Cuidar surge con ese objetivo: garantizar que cada familia pueda acceder a un desayuno completo y equilibrado, que contribuya a sostener hábitos saludables incluso en un contexto difícil. Su lanzamiento en la Casa de Mendoza nos permitirá profundizar aún más el apoyo que brindamos cada día, asegurando que cada familia reciba un desayuno nutritivo todos los días”, sostuvo Luis Zambonini, presidente de Casa Ronald McDonald Argentina.

Con “Nutrir es Cuidar”, Casa Ronald reafirma su misión de acompañar a las familias en las adversidades, fortaleciendo su bienestar y contribuyendo a una comunidad más saludable.

Acerca de Casa Ronald

Casa Ronald es una asociación civil independiente, cuya misión fundamental es garantizar, a través de sus programas de prevención, cuidado y acompañamiento, que ninguna familia enfrente sola la enfermedad de un hijo. Forma parte de la red global Ronald McDonald House Charities y cuenta con más de 30 años de presencia en Argentina, trabajando de manera articulada con hospitales de referencia.

Además, acerca atención médica pediátrica gratuita a comunidades vulnerables con difícil acceso al sistema de salud y promueve hábitos saludables. Desde sus inicios, Casa Ronald ha cobijado a más de 432.000 niños y sus familias a través de sus 11 programas, entre ellos las Casas Ronald, las Salas Familiares, la Unidad Pediátrica Móvil, la Unidad de Bienestar y la Unidad de Promoción de Hábitos Saludables.