Hilton Mendoza celebra dos años de crecimiento y anticipa un 2026 lleno de experiencias

El hotel Hilton Mendoza cumplió sus primeros dos años en la provincia, un período marcado por el crecimiento sostenido , la consolidación de la marca y una agenda creciente de eventos que posicionan al hotel como un punto de encuentro clave para el turismo, la gastronomía y el mundo corporativo.

Desde su inauguración, Hilton Mendoza se ha convertido en un referente de hospitalidad y servicio Premium. Cuenta con 252 habitaciones en dos torres, dos restaurantes , spa, piscina climatizada , gimnasio, sala de arte y 11 salones ( 4.000 m² ) con servicio de banquete y equipamiento tecnológico de última generación . Es el único hotel de Mendoza con capacidad para albergar en un mismo piso a más de 2.000 personas participando de un evento.

En estos dos años, el hotel albergó congresos, reuniones empresariales, celebraciones sociales y experiencias gastronómicas que reforzaron su rol como un centro dinámico y vital para la comunidad local y para quienes visitan la provincia.

El hotel fue sede de importantes eventos , entre ellos la Wine Expo , la feria que reúne a bodegas líderes y que ya se instaló como un espacio elegido por los jóvenes consumidores de vino .

Fue también el espacio elegido por congresos internacionales de Cardiología, Diabetes, Pediatría, Cirugía Bariátrica, Salud Mental y Minería, además de encuentros empresariales como el Foro Empresario del CEM, la premiación de AEM, la cena anual de la Casa Ronald McDonald, el encuentro federal de Triunfo Seguros, el encuentro del Colegio Farmacéutico, la reunión de Mercantil Andina y la cena de Aprocam, entre otros.

Asimismo, se realizaron importantes encuentros de tecnología, como el Bootcamp Empresarial, el eCommerce Go de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, encuentros del Banco Galicia y Jornadas Deloitte. El hotel también acompañó la tendencia de la fusión del vino con la música electrónica durante el Malbec Festival, organizado por Vin Music y Hilton, la Experiencia Hernán Cattáneo, la previa del Winerock y la apertura de Vinexpo 2025.

“Estos dos años reflejan el compromiso de nuestro equipo y la respuesta positiva de nuestros huéspedes. Hilton Mendoza se afianza día a día como un espacio donde la hospitalidad, la innovación y la cultura mendocina se encuentran”, destacó el gerente general, Miguel Osimani.

El hotel, ubicado en Boulevard Pérez Cuesta y Lateral Norte Acceso Este, de Guaymallén, integra la cadena internacional Hilton, con cerca de 9.000 hoteles en el mundo y 235 millones de asociados en Hilton Honors.

Un 2026 con propuestas especiales y grandes novedades

Para los próximos meses, Hilton Mendoza anuncia una agenda cargada de experiencias pensadas para mendocinos y turistas:

Escapadas y fines de semana temáticos , con propuestas gastronómicas y actividades especiales.

Día de los Enamorados , con opciones gastronómicas, días de spa y música en vivo, diseñadas para disfrutar una velada única .

Feriados de Carnaval , con una programación festiva para vivir la alegría del verano en la provincia.

Vendimia 2026 , con experiencias exclusivas desde el corazón de la Capital Internacional del Vino .

La esperada Wine Expo 2026, que regresará los 13 y 14 de agosto, reafirmándose como la feria de vinos preferida por el público joven, con propuestas innovadoras y más bodegas participantes.

El gerente Miguel Osimani agradeció: “A todos los que nos acompañaron y confiaron en lo que hacemos, muchas gracias por ser parte de estos dos años tan especiales. Les deseamos unas felices fiestas y un gran comienzo de 2026, con muchos momentos para disfrutar y seguir encontrándonos”.