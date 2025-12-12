Mendoza Shopping se prepara para vivir la temporada navideña con descuentos, acciones especiales y el sorteo de dos autos 0km

Este año, Mendoza Shopping, de Grupo IRSA, se prepara para una nueva temporada festiva con propuestas pensadas para toda la familia. En el marco del festejo por su 33 aniversario, ofrecerá una programación completa con actividades navideñas, beneficios, acciones especiales de aniversario y una nueva edición de la clásica Noche Shopping el 23 de diciembre.
Del 6 al 24 de diciembre, los visitantes podrán sacarse la foto con Papá Noel, escribir la cartita y participar del Árbol de los Deseos, actividades que se desarrollarán en el Patio de Comidas con ingreso a través de ¡Appa!.
Durante diciembre, el shopping también ofrecerá acciones comerciales destacadas, como premios instantáneos por el aniversario, canjes especiales —incluyendo Appa Gift y el tradicional canje de vino— y la clásica Noche Shopping del 23 de diciembre, con un espacio VIP exclusivo para usuarios de ¡Appa!
“La Navidad es una época especial y en Mendoza Shopping queremos que cada visita se convierta en un momento único. Por eso, este diciembre el equipo trabajó para ofrecer beneficios exclusivos y acciones que enriquezcan la experiencia de nuestros clientes”, destacó Jesica Lois, Center Manager de Mendoza Shopping.
“Desde Grupo IRSA buscamos que cada visita a nuestros centros comerciales se convierta en una experiencia memorable. Diciembre es una época muy especial para las familias y por eso desarrollamos propuestas que combinan entretenimiento y diversión para que nuestros visitantes disfruten del espíritu de estas fiestas”, afirmó Gastón Manganiello, CMO de Grupo IRSA.
¡Llega una nueva edición de Noche Shopping!
El 23 de diciembre, de 18 a 00 hs, en la Playa Este del Shopping se creará un espacio VIP, donde ingresarán todos los clientes que tengan descargada la aplicación ¡appa!. Allí podrán disfrutar de DJ en vivo y degustación de tragos.
Durante la temporada navideña, el centro comercial presentará una propuesta artística protagonizada por elfos mágicos que recorrerán los pasillos sorprendiendo a los visitantes con información sobre descuentos, obsequios y momentos divertidos para tomarse fotos en familia.
La programación se completará con patinadoras navideñas, músicos en vivo con repertorio festivo y un gran show circense de cierre, con acróbatas y malabaristas.
Promociones bancarias de Noche Shopping
En esta edición, el 23 de diciembre, los clientes podrán disfrutar de descuentos especiales:
LIQUISHOPPING:20% OFF en todos los productos de locales y stands adheridos durante todo el 23/12 (10:00 a 23:59 hs). Joyerías y Perfumerías también se suman con un 10% OFF.
HAPPY HOURS: Hasta 50% OFF en franjas especiales (18:00 a 23:59 hs):
18:00 a 20:00 hs → 25% OFF
20:00 a 22:00 hs → 30% OFF
22:00 a 23:59 hs → 40% o 50% OFF
Promociones bancarias de Navidad
Entre el 15 y el 24 de diciembre, los clientes podrán acceder a descuentos y reintegros:
BBVA: 18 al 24/12, hasta 20% con MODO (tope $40.000) + 10% adicional con haberes. Hasta 6 cuotas sin interés.
BNA + MODO: 15 al 24/12, hasta 15% de reintegro (tope $15.000) + beneficio adicional con MODO BNA+.
Galicia: 15, 16, 22 y 23/12: cartera general 20% sin tope + 9 cuotas sin interés. Éminent: 25% sin tope + 9 cuotas sin interés.
ICBC: 21 y 22/12: descuentos del 25%, 30%, 35% y 40% según cartera + 10% en perfumería, relojería y joyería.
YOY ICBC: 21 y 22/12: 30% y hasta 6 cuotas sin interés.
Macro: 18 al 20/12: 20%, 25% y 30% según cartera con tarjetas o MODO. Hasta 6 cuotas sin interés.
MODO Navidad: 15 al 24/12: 10% adicional (tope $15.000).
MODO Always On: 19 y 20/12: hasta 20% adicional.
Naranja X: 21 al 24/12: hasta 30% (tope $30.000). Plan Z en 3 cuotas o 5 cuotas sin interés.
Santander:
17/12: 25% y 30% según cartera + 10% perfumería + 9 cuotas sin interés.
19/12: Especial sueldo y jubilados: hasta 30% + 10% perfumería + 9 cuotas sin interés.
Supervielle: 20 al 24/12: 20%, 25% y 30% pagando con MODO según cartera.
Cronograma de actividades (hasta el 24 de diciembre)
Foto con Papá Noel: En el Patio de Comidas.
Del 6 al 22/12 → 12:00 a 15:30 hs y 18:00 a 21:30 hs.
El 23/12 → 12:00 a 14:30 hs, 16:00 a 18:30 hs y 20:00 a 22:30 hs.
El 24/12 → 10:00 a 14:00 hs.
Cartita para Papá Noel y Árbol de los Deseos:
Del 6 al 22/12 → 12:00 a 22:00 hs.
El 23/12 → 12:00 a 23:30 hs.
El 24/12 → 10:00 a 14:00 hs.
Celebración 33º Aniversario (12, 13 y 14/12):
Los clientes podrán participar por premios especiales cargando facturas superiores a $50.000 en ¡appa! y acercándose al stand en Planta Alta.
Sobre Grupo IRSA
IRSA es la compañía líder en desarrollos inmobiliarios en Argentina, con más de 30 años creando proyectos que impulsan crecimiento y transformación.
Con 15 centros comerciales, oficinas premium y hoteles emblemáticos como el Llao Llao Resort, genera más de 18.000 empleos directos e indirectos, combinando innovación y desarrollo sostenible para construir un futuro con más oportunidades.