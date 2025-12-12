Mendoza Shopping se prepara para vivir la temporada navideña con descuentos, acciones especiales y el sorteo de dos autos 0km

Este año, Mendoza Shopping , de Grupo IRSA, se prepara para una nueva temporada festiva con propuestas pensadas para toda la familia. En el marco del festejo por su 33 aniversario , ofrecerá una programación completa con actividades navideñas, beneficios, acciones especiales de aniversario y una nueva edición de la clásica Noche Shopping el 23 de diciembre.

Del 6 al 24 de diciembre, los visitantes podrán sacarse la foto con Papá Noel , escribir la cartita y participar del Árbol de los Deseos , actividades que se desarrollarán en el Patio de Comidas con ingreso a través de ¡Appa!.

Durante diciembre, el shopping también ofrecerá acciones comerciales destacadas, como premios instantáneos por el aniversario , canjes especiales —incluyendo Appa Gift y el tradicional canje de vino — y la clásica Noche Shopping del 23 de diciembre, con un espacio VIP exclusivo para usuarios de ¡Appa!

“La Navidad es una época especial y en Mendoza Shopping queremos que cada visita se convierta en un momento único. Por eso, este diciembre el equipo trabajó para ofrecer beneficios exclusivos y acciones que enriquezcan la experiencia de nuestros clientes”, destacó Jesica Lois , Center Manager de Mendoza Shopping.

“Desde Grupo IRSA buscamos que cada visita a nuestros centros comerciales se convierta en una experiencia memorable. Diciembre es una época muy especial para las familias y por eso desarrollamos propuestas que combinan entretenimiento y diversión para que nuestros visitantes disfruten del espíritu de estas fiestas”, afirmó Gastón Manganiello , CMO de Grupo IRSA.

¡Llega una nueva edición de Noche Shopping!

El 23 de diciembre, de 18 a 00 hs, en la Playa Este del Shopping se creará un espacio VIP, donde ingresarán todos los clientes que tengan descargada la aplicación ¡appa!. Allí podrán disfrutar de DJ en vivo y degustación de tragos.

Durante la temporada navideña, el centro comercial presentará una propuesta artística protagonizada por elfos mágicos que recorrerán los pasillos sorprendiendo a los visitantes con información sobre descuentos, obsequios y momentos divertidos para tomarse fotos en familia.

La programación se completará con patinadoras navideñas, músicos en vivo con repertorio festivo y un gran show circense de cierre, con acróbatas y malabaristas.

Promociones bancarias de Noche Shopping

En esta edición, el 23 de diciembre, los clientes podrán disfrutar de descuentos especiales:

LIQUISHOPPING: 20% OFF en todos los productos de locales y stands adheridos durante todo el 23/12 (10:00 a 23:59 hs). Joyerías y Perfumerías también se suman con un 10% OFF.

HAPPY HOURS: Hasta 50% OFF en franjas especiales (18:00 a 23:59 hs): 18:00 a 20:00 hs → 25% OFF 20:00 a 22:00 hs → 30% OFF 22:00 a 23:59 hs → 40% o 50% OFF



Promociones bancarias de Navidad

Entre el 15 y el 24 de diciembre, los clientes podrán acceder a descuentos y reintegros:

BBVA: 18 al 24/12, hasta 20% con MODO (tope $40.000) + 10% adicional con haberes. Hasta 6 cuotas sin interés.

BNA + MODO: 15 al 24/12, hasta 15% de reintegro (tope $15.000) + beneficio adicional con MODO BNA+.

Galicia: 15, 16, 22 y 23/12: cartera general 20% sin tope + 9 cuotas sin interés. Éminent: 25% sin tope + 9 cuotas sin interés.

ICBC: 21 y 22/12: descuentos del 25%, 30%, 35% y 40% según cartera + 10% en perfumería, relojería y joyería.

YOY ICBC: 21 y 22/12: 30% y hasta 6 cuotas sin interés.

Macro: 18 al 20/12: 20%, 25% y 30% según cartera con tarjetas o MODO. Hasta 6 cuotas sin interés.

MODO Navidad: 15 al 24/12: 10% adicional (tope $15.000).

MODO Always On: 19 y 20/12: hasta 20% adicional.

Naranja X: 21 al 24/12: hasta 30% (tope $30.000). Plan Z en 3 cuotas o 5 cuotas sin interés.

Santander:

17/12: 25% y 30% según cartera + 10% perfumería + 9 cuotas sin interés.

19/12: Especial sueldo y jubilados: hasta 30% + 10% perfumería + 9 cuotas sin interés. Supervielle: 20 al 24/12: 20%, 25% y 30% pagando con MODO según cartera.

Cronograma de actividades (hasta el 24 de diciembre)

Foto con Papá Noel: En el Patio de Comidas.

Del 6 al 22/12 → 12:00 a 15:30 hs y 18:00 a 21:30 hs.

El 23/12 → 12:00 a 14:30 hs, 16:00 a 18:30 hs y 20:00 a 22:30 hs.

El 24/12 → 10:00 a 14:00 hs.

Cartita para Papá Noel y Árbol de los Deseos:

Del 6 al 22/12 → 12:00 a 22:00 hs.

El 23/12 → 12:00 a 23:30 hs.

El 24/12 → 10:00 a 14:00 hs.

Celebración 33º Aniversario (12, 13 y 14/12):

Los clientes podrán participar por premios especiales cargando facturas superiores a $50.000 en ¡appa! y acercándose al stand en Planta Alta.

Sobre Grupo IRSA

IRSA es la compañía líder en desarrollos inmobiliarios en Argentina, con más de 30 años creando proyectos que impulsan crecimiento y transformación.

Con 15 centros comerciales, oficinas premium y hoteles emblemáticos como el Llao Llao Resort, genera más de 18.000 empleos directos e indirectos, combinando innovación y desarrollo sostenible para construir un futuro con más oportunidades.