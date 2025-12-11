Navidad es un montón: Palmares suma promociones bancarias, nuevas marcas y horario extendido

Palmares Mall ofrecerá promociones bancarias del 13 al 24 de diciembre para las compras de fin de año. Además, del 19 al 23 de diciembre, el centro comercial extenderá su horario hasta las 22 horas, brindando más tiempo al visitante para disfrutar sin correr.

Atención fans de la comida italiana: por entradas agotadas, Trevi tendrá su segunda noche de homenaje en La Tavolata Ristorante

Palmares Mall ofrecerá promociones especiales de bancos y plataformas de pago, que permitirán acceder a varios beneficios en los locales. Las promociones bancarias incluyen:

Las promociones bancarias estarán disponibles en los locales adheridos a cada propuesta. Más información en www.palmares.com.ar.

En el último mes, Palmares Mall sumó nuevas marcas que fortalecen su propuesta comercial y amplían las opciones para quienes buscan variedad y tendencias para regalar en Navidad. Entre las más recientes aperturas se destacan: Carter’s, Cristóbal Colón, Harvey & Willy’s, Indian, Muntany, Peuque Jeans y Silenzio que llegaron al centro comercial para complementar la oferta de indumentaria.

Con más opciones, más tendencias y más espacios por descubrir, Palmares Mall reafirma que este año, Navidad es un montón.

Palmares, 30 años

Palmares cumplió 30 años como uno de los espacios comerciales, gastronómicos y de servicios más importantes de Argentina. Lo que comenzó en 1995 como un centro comercial, hoy es un distrito urbano en plena expansión, que combina negocios, entretenimiento, salud, educación y experiencias de alto nivel.

Con una trayectoria marcada por la innovación y la diversificación, Mario Groisman (líder de Grupo Presidente) ha sabido apostar con convicción por sectores tan diversos como: retail, hotelería, agro y desarrollo inmobiliario, tanto en Argentina como en el exterior.

Uno de sus hitos fue la creación de Palmares que en estas tres décadas ha evolucionado y actualmente alberga más de 170 locales de marcas reconocidas a nivel nacional. Además, integra sectores, de servicios con entidades bancarias, una torre de oficinas pensada para pequeñas y medianas empresas, una sede universitaria y un centro de salud de alta complejidad, integrado por consultorios externos, diagnóstico por imágenes y cirugía ambulatoria.