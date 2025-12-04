Huentala Wines arrasa en Descorchados 2026 con puntajes extraordinarios

El máximo reconocimiento fue para Huentala Calizo Albar, block 06 Malbec 2022 , que recibió 97 puntos , y estuvo rankeado entre los mejores vinos de Gualtallary. Muy cerca, con 96 puntos , lo siguieron Huentala Blocks Edition, Boreal block 03 Malbec 2022 y Huentala Calizo Carmín, block 03 Malbec 2022 ; y con 95 puntos , se ubicó Huentala Blocks Edition, Austral block 19 Malbec 2022 . Por su parte, Gran Sombrero Cabernet Sauvignon 2024 , con 94 puntos , fue rankeado como uno de los mejores de ese varietal en Argentina.

José “Pepe” Morales, líder del equipo de enología de Huentala Wines , se mostró feliz con los resultados obtenidos: “Tenemos mucho para festejar. Son puntajes que nos destacan y que hablan de la continuidad y de la consistencia del trabajo que estamos haciendo desde Huentala Wines, en pos de conseguir la mejor calidad para nuestros vinos”.

Luego añadió: “Se me vienen a la memoria cientos de recuerdos que han hecho de este camino recorrido hasta ahora un camino de felicidad: los primeros ensayos de suelos, las primeras microvinificaciones, la primera elaboración en nuestra propia bodega en 2022. Estos resultados nos dan la pauta de que ese camino recorrido ha sido el correcto y también que queda mucho por andar, algo que haremos con la misma pasión de siempre. Estamos convencidos de que lo mejor está por venir”.

Finalmente, Pepe Morales agradeció “a Descorchados por este reconocimiento; al equipo de la bodega, que trabaja incansablemente; y a los consumidores que eligen nuestros vinos, tanto de Argentina como de distintos países donde operamos, que son quienes nos inspiran día a día a hacer lo que hacemos”.

Publicada por primera vez en 1999 en Chile, Descorchados es hoy una referencia clave para los vinos de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay , cuatro países fundamentales en la producción vitivinícola de Sudamérica. Su metodología combina entrevistas y degustaciones a botella descubierta con una instancia posterior de catas a ciegas, donde los vinos de mayor puntaje compiten entre sí por estilo, origen y cepa. Este doble análisis otorga un carácter especialmente riguroso a los resultados finales.

Finca La Isabel Estate 2

Un año de múltiples reconocimientos para Huentala Wines

Los resultados de Descorchados 2026 se suman a un año excepcional para la bodega del Grupo Huentala. Recientemente, Huentala La Isabel Estate, Cofermented Blend 2023 obtuvo doble medalla de oro, consagrándose como Mejor Vino Tinto de la Argentina y Mejor Blend de Malbec en el International Wine Challenge 2025.

Además, seis vinos del portfolio recibieron calificaciones sobresalientes por parte de la prestigiosa publicación Wine Enthusiast, y otros fueron premiados en el concurso de Vinos y Espirituosas de Guarda 14 (Diario Los Andes). Estos reconocimientos —sumados a los otorgados por Tim Atkin y Vinous Media— refuerzan la proyección internacional del trabajo enológico y del terruño de Huentala Wines.

Contacto Huentala Wines

www.huentalawines.com

IG: @huentalawines

FB: /HuentalaWines

LinkedIn: /HuentalaWines

SOBRE GRUPO HUENTALA

Grupo Huentala es una empresa familiar, 100% mendocina, comprometida con crear experiencias únicas e inolvidables para sus clientes. Inspirada en la visión de su fundador, Julio Camsen, se posiciona en los sectores financiero y fintech (Chimpay, Ohana); vitivinícola y gastronómico (Huentala Wines, Rastro by Huentala Wines, La Cabrera, La Tavolata, Acequias Restaurant y Jacarandá Garden Bar); y hotelería y entretenimiento (Sheraton Mendoza Hotel & Cosmo Casino, Huentala Hotel y Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton).

Los tres hoteles se ubican en el KM 0 de la Ciudad de Mendoza y están conectados entre sí, conformando un distrito de arte, vino y gastronomía, y el polo hotelero más importante del interior del país, con 350 habitaciones.

Por otro lado, el grupo sostiene un fuerte compromiso con el cuidado del medioambiente, aplicando prácticas sustentables en todas sus unidades de negocio y avanzando en certificaciones como Hoteles Más Verdes (AHT – IRAM) y el Protocolo de Sustentabilidad Vitivinícola de Bodegas de Argentina. También invita a sus clientes a sumarse a estas acciones responsables.

www.grupohuentala.com.ar