La feria "Alta Gama" llega en diciembre con una edición dedicada a vinos blancos, rosados y espumantes

La reconocida feria Alta Gama , referente en el calendario vitivinícola mendocino, regresa con una propuesta ideal para despedir el año entre brindis, sabores y encuentros. Su 11ª edición , que se realizará el viernes 5 de diciembre, se presenta por primera vez en formato “Garden Edition” , dedicada exclusivamente a vinos blancos, rosados y espumantes, en un entorno natural y relajado.

El evento tendrá lugar en el jardín de Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton , el primer y único hotel bodega urbano de América, ubicado en el Km 0 de Mendoza. Allí, desde las 19 h, las mejores bodegas premium compartirán sus etiquetas más destacadas, con Huentala Wines como anfitriona y la curaduría del periodista especializado Enrique Chrabolowsky.

Estarán presentes Alta Vista, Antigal, Bressia, Chandon, Corazón del Sol, Cruzat, Finca Forconesi, Finca La Celia, Grazie Mille, Huentala Wines, Otronia, Renacer, Riccitelli, Sur de los Andes, Tapiz, Viña Artesano, Viña Las Perdices, Wapisa, Xumek, Zolo y Zuccardi , entre otras bodegas.

Nacida como una iniciativa de Sheraton Mendoza Hotel , Alta Gama se consolidó a lo largo de sus diez ediciones anteriores como una de las ferias más esperadas por amantes del vino, sommeliers, empresarios y público local. Este año, la propuesta se amplía bajo la organización integral del Grupo Huentala , sumando nuevos espacios y experiencias.

La feria tendrá lugar en el jardín de Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton , donde se ubicarán los stands de degustación de vinos y gastronomía, abiertos de 19 a 23 h; además de distintos stands de experiencias y espacios de networking.

La propuesta gastronómica incluirá opciones para todos los gustos: La Cabrera Mendoza ofrecerá sus carnes asadas premium; La Tavolata Ristorante, su cocina ítalo-argentina con pastas caseras; y Acequias Restaurant, sus clásicos de la cocina americana. Además, los asistentes podrán realizar visitas guiadas a la bodega urbana de Huentala Wines cada 1 hora, para conocer cómo es un proceso de vinificación en pleno centro de la ciudad.

Con miles de visitantes en sus ediciones anteriores y reconocimiento en los Premios Best Of Wine Tourism —donde obtuvo el galardón en la categoría Servicios Relacionados—, Alta Gama se reafirma como una cita imperdible para celebrar la cultura del vino mendocino.

Los tickets ya están disponibles en Passline e incluyen degustaciones libres y copa de obsequio.

“Alta Gama, Garden Edition” es una producción de Grupo Huentala con el acompañamiento de Banco Supervielle (Main Sponsor); Oscar David; Casa David Wine & Horses; Winert, Wine Preserver; Metalbox Envases; Agua Local y Cabify.

Beneficio Cabify. A fin de que los asistentes puedan disfrutar de los vinos y regresar de manera segura a sus hogares, Grupo Huentala realizó un convenio con Cabify, que ofrece un 20% de descuento en los viajes utilizando el código ALTAGAMA25.

Tope de descuento: $1500. Válido para 2 viajes por persona, del 5 al 6/12.

IG @hualtahotel / #AltaGama