Conmoción en San Luis: hallaron muerta a una docente que había ganado una beca para estudiar en Madrid

El fallecimiento de Micaela Díaz Vallejos , una docente de 29 años oriunda de la provincia de San Luis , generó una profunda conmoción en la comunidad educativa. La joven había sido seleccionada recientemente para participar de una capacitación en la Universidad Complutense de Madrid , un reconocimiento obtenido gracias a su trayectoria académica y profesional.

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El fallecimiento fue confirmado el lunes, mientras la Justicia investiga las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

El cuerpo de Micaela fue encontrado en una vivienda ubicada en la localidad de Santa Rosa de Conlara , situada a unos 200 kilómetros de la capital provincial.

Según trascendió, la madre de la docente decidió acercarse al domicilio luego de no lograr comunicarse con ella . Al llegar al lugar, percibió un fuerte olor similar al gas y dio aviso a las autoridades.

Posteriormente, personal policial e investigadores intervinieron en la propiedad y constataron que no existían signos de violencia ni indicios de un ingreso forzado .

De acuerdo con la información difundida hasta el momento, la puerta principal se encontraba cerrada desde el interior, por lo que la principal hipótesis apunta a una posible intoxicación accidental por monóxido de carbono. Aun así, las causas del fallecimiento serán determinadas por las pericias correspondientes.

La investigación es llevada adelante por el fiscal Hugo Zalazar, junto a la fiscal adjunta Andrea Aguilar.

Investigan la muerte de Micaela Díaz Vallejos en su vivienda de Santa Rosa de Conlara Investigan la muerte de Micaela Díaz Vallejos en su vivienda de Santa Rosa de Conlara.

Una trayectoria destacada en la educación

Micaela Díaz Vallejos era egresada del Profesorado de Educación Especial y continuaba su formación académica en la Licenciatura en Educación Especial.

En abril había sido seleccionada para realizar una capacitación en la Universidad Complutense de Madrid mediante una beca otorgada por la Fundación Carolina. Se trata de un reconocimiento que reflejaba su compromiso con la educación y la inclusión.

En sus redes sociales se definía como "educadora" e "hija de Dios", una descripción que reflejaba tanto su vocación profesional como sus convicciones personales.

Tras conocerse la noticia, la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis difundió un mensaje en el que expresó su dolor por la pérdida de la joven docente. La institución destacó su compromiso con la formación académica, la educación especial y el acompañamiento de personas en situación de vulnerabilidad.

Además, recordó que había obtenido la beca internacional gracias a su esfuerzo, dedicación y desempeño académico, y anunció la declaración de duelo en su memoria.

La campaña solidaria para viajar a España

Con el objetivo de concretar su viaje a Madrid, Micaela impulsaba distintas iniciativas para reunir fondos destinados a cubrir gastos de alojamiento y manutención durante su estadía en España. Entre las actividades organizadas figuraban la venta de su libro Latido herido, Amor divino, trabajos artísticos y una rifa solidaria cuyo sorteo estaba previsto para fines de junio.

La noticia también generó numerosas muestras de pesar en distintos ámbitos de la provincia, incluyendo mensajes de acompañamiento hacia su familia y allegados.