Encuesta: casi 100% de la gente cree que la Justicia no sirve y que los jueces están "influenciados"

Hace mucho tiempo que la imagen de la Justicia argentina se mantiene bajo cuestionamiento. Ahora, un estudio realizado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) ratificó que el 94,6% de los consultados considera que los jueces " están influenciados por el poder político o económico" .

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A su vez, una proporción similar cree que el sistema judicial funciona de manera “poco o nada eficiente” . El relevamiento también mostró que la confianza en la Justicia es extremadamente baja. Incluso, hizo coincidir a los votantes de Javier Milei y los que apoyaron a Sergio Massa en las últimas elecciones.

Los datos surgen de una encuesta elaborada por el Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la UBA, que analizó percepciones vinculadas a la corrupción y al funcionamiento del Poder Judicial en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Entre los resultados más contundentes aparece la percepción de desigualdad ante la ley. El 88,3% de los encuestados sostuvo que la Justicia favorece a los sectores más ricos y poderosos , mientras que el 94,1% calificó su desempeño como poco o nada eficiente.

También, el 73,8% considera que la justicia empeoró en los últimos años y, el 55,8% cree que la justicia empeorará en los próximos años. Por último, el 93,6% sostiene que la corrupción afectó mucho o bastante a su vida cotidiana.

Según supo Noticias Argentinas, el estudio “identifica un mapa de percepciones y opiniones altamente consistentes y fuertemente negativas sobre el funcionamiento del Poder Judicial argentino, revelando un consenso que atraviesa la grieta socio-política e ideológica”.

El estudio social se llevó a cabo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en mayo de este año sobre un total de 1.217 casos, abarcando los siguientes seis ítems:

Eficiencia e imparcialidad.

Evolución y prospectiva.

Corrupción e impunidad.

Confianza institucional.

Casos de actualidad.

Expectativas de cambio.

Poca confianza en el sistema judicial

Del 1 al 10, los votantes del presidente Javier Milei dijeron tener el 2,6 de confianza en la Justicia, mientras que los de Sergio Massa dejaron el número en 2,4. La muestra total del OPSA fue de 2,5.

Sobre este punto, los resultados del informe indican que el 77% de la población consultada está de acuerdo con darle prioridad a los méritos académicos por sobre la negociación política a la hora de la selección de jueces.

Por último, a modo de conclusión general, el informe marca una clara disconformidad social donde “la sociedad argentina expresa una desconfianza estructural hacia el sistema judicial y, por extensión, hacia el conjunto de las instituciones políticas que articulan la vida democrática”.

También señala que “lo más significativo del relevamiento no es la magnitud del rechazo -que es máxima- sino su transversalidad”, ya que “el malestar atraviesa las divisiones de género, edad, nivel educativo, voto y autopercepción ideológica, evidenciando que el tema escapa por completo a la lógica de la grieta política”.