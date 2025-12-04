¡De Primera! La Maza coronó el ascenso con una final para el recuerdo

Este 30 de noviembre, el equipo de futsal se consagró campeón del Torneo Clausura 2025 tras vencer 4 a 2 a Godoy Cruz y logró el tan esperado ascenso a la máxima categoría del futsal mendocino .

Compartir







El primer tiempo comenzó con una intensidad notable y La Maza no tardó en imponer condiciones. Sin embargo, los primeros en festejar fueron los hinchas de Godoy Cruz, ya que a los 12:24 Ezequiel Rodríguez puso el primero para la visita. Esto hizo que los dirigidos por Armando Corvalán se comieran la cancha y, tras una gran jugada de Martín Giachini por derecha, Matías Portillo definió con categoría para igualar el encuentro. Antes del descanso, Juan Cruz Aciar sorprendió con un golazo cruzado e inatajable que permitió a La Maza cerrar el primer tiempo 2 a 1 arriba.

El segundo tiempo fue de muchos roces y faltas, pero también de mucho fútbol. A los 10 minutos, Godoy Cruz consiguió el empate en el marcador. Sin embargo, la gran figura del equipo bodeguero fue su arquero, que con grandes intervenciones le negó cinco claras oportunidades de gol a los jugadores umacinos y mantuvo con vida a su equipo.

A dos minutos del cierre, llegó un momento clave: el arquero Maxi Medina debió salir por un golpe en donde arrastra una lesión previa. En su lugar ingresó Ignacio “Nacho” Luvello, uno de los fundadores y referentes del club, para defender el arco en el tramo más decisivo del partido. El resultado no se modificó y todo se definió en tiempo suplementario.

A falta de dos segundos para que terminara el primer tiempo, apareció el goleador de La Maza, Ariel Cortez, que tras otra asistencia de Giachini, la pisó y remató fuerte arriba, marcando así el 3 a 2 y causando el delirio en la gran hinchada presente.

En el segundo tiempo suplementario, la Umaza jugó con mucha inteligencia y coraje: con 5 faltas, un mínimo error podía significar un tiro castigo. A 15 segundos del final, tras una recuperación del equipo visitante, se produjo un mano a mano que quedará en la memoria de todos los presentes, pero estaba él: San Ignacio Luvello, que de manera espectacular cuidó los colores de la Umaza como solo él sabe y mandó al lateral el remate del delantero de Godoy Cruz.