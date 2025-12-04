Mendoza Shopping se expande y suma diez marcas antes de fin de 2025

El Mendoza Shopping avanza en un proceso de ampliación comercial que refuerza su posicionamiento como principal paseo de compras y entretenimiento de la provincia. En el último trimestre del año, el centro comercial incorporó y anunció la llegada de diez nuevas firmas de los rubros gastronómico, beauty, calzado e indumentaria deportiva y urbana, autos y deco. La mayoría de ellas operan bajo el sistema de franquicias , un sector que encuentra en Mendoza uno de sus destinos preferidos en el interior.

Droga en tours de compras: traían a Mendoza desde el Norte 65 kilos de marihuana en mochilas infantiles

Durante los meses de cierre del 2025, el mall de Guaymallén consolidó su estrategia de crecimiento con las últimas aperturas de Kentucky, Yagmour, Idraet y Under Armour , mientras que en los próximos días se sumarán la heladería Lucciano’s , la tienda de bubble tea Oh! Tea ; la hamburguesería temática Burgame ; Bendito Rufián , Chuna y Yacopini Motors . El establecimiento Mas Visión, además, renovó su punto de atención con un cambio de locación dentro del centro comercial, con el objetivo de mejorar la experiencia de sus clientes.

La marca especializada en bubble tea inaugura su primer punto de venta fuera de Buenos Aires. Su propuesta combina tés (Ceylán, oolong o jazmín) con leche, frutas, saborizantes y las tradicionales perlas de tapioca, ofreciendo sabores exóticos como Yakult, Lychee, Taro o Matcha.

El local sumará además opciones de pastelería, snacks y bebidas importadas, junto con una carta de milkteas, cafés y milkshakes calientes y fríos.

La reconocida heladería, nacida en Mar del Plata y hoy consolidada como marca global, abrirá próximamente las puertas de su nueva tienda en el Shopping, acercando a los visitantes su amplia propuesta de helados artesanales premium.

La marca llega con un catálogo que combina sabores clásicos con creaciones de autor. Entre las opciones tradicionales se destacan el chocolate belga, el dulce de leche en sus distintas versiones y otras recetas insignia de la compañía. A estas se suman alternativas gourmet pensadas para quienes buscan una experiencia diferente.

Dentro de los sabores estrella figuran el cheesecake de pistacho, el chocolate Dubai y el exclusivo chocolate Lucciano’s, una fórmula desarrollada por la firma. Los más chicos también encontrarán helados moldeados en forma de personajes animados.

Además, la tienda ofrecerá la línea completa de alfajores, chocolates premium y conitos, productos que la empresa convirtió en éxitos de venta gracias a su calidad y presentación innovadora.

burgame-render

Bur Game: gastronomía y videojuegos en más de 400 m²

Burgame prepara su llegada a Mendoza con una propuesta inédita en la provincia: un espacio que fusiona gastronomía y entretenimiento. Ubicado en la planta alta del shopping, ocupará más de 400 m² diseñados para familias, grupos de amigos, adolescentes y adultos.

El eje gastronómico estará centrado en smash burgers elaboradas con una técnica propia. Además, integrará un amplio sector de entretenimiento con videojuegos, simuladores de Fórmula 1, experiencias de realidad virtual y pantallas de gran formato, incluyendo dispositivos de 98 y 150 pulgadas. Contará también con áreas para cumpleaños y reuniones.

bendito rufian

Bendito Rufián: una pausa con sabor

Bendito Rufian celebra la apertura de su tercera sucursal, consolidándose como un punto de encuentro para disfrutar, conectar y hacer una pausa con sabor. Con una propuesta que combina café, cocina pensada para compartir y cócteles, reafirma su esencia: ser ese lugar al que siempre se vuelve.

yacopini motors-chevrolet

Yacopini Motors, concesionario oficial de Chevrolet: planes de ahorro y beneficios exclusivos

Este lunes 1 de diciembre, Yacopini Motors volvió a tener presencia en el Shopping con un nuevo stand destinado a asesorar sobre planes de ahorro para 0 km.

Para celebrar la reapertura, anunció regalos para los primeros visitantes y 50% de descuento en la primera cuota de los planes seleccionados.

chuna-1

Chuna: un mundo de decoración, bazar y regalos

Chuna inaugurará en pocos días su nuevo local en la planta alta del mall. De origen familiar y con larga trayectoria textil, llega con una propuesta que combina funcionalidad, estética e innovación.

Su producto insignia es la Chaulata, una yerbera textil que se convirtió en emblema de la marca. Además, ofrecerá un amplio catálogo que incluye mates y accesorios, bolsos, botellas, termos, artículos para el hogar, productos personales y líneas de verano.

Un cierre de año con fuerte impulso comercial

Con estas aperturas y relocalizaciones, el Mendoza Shopping refuerza su convocatoria y diversifica su oferta para un público cada vez más amplio. La llegada de franquicias consolidadas y propuestas innovadoras confirma al centro comercial como un polo clave del retail y los servicios en Mendoza.