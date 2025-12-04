4 de diciembre de 2025 - 16:33

Detienen a tres mujeres que viajaban en un colectivo de compras hacia Mendoza con 65 kilos de marihuana

El colectivo de larga distancia provenía de Salta, y las tres mujeres llevaban la droga en mochilas infantiles. Quedaron a disposición de la Justicia por infracción a la Ley 23.737.

Tres mujeres ocultaron 65 kilos de marihuana entre mochilas infantiles.

Foto:

Gendarmería Nacional
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Tres mujeres quedaron detenidas en Catamarca después de que un control de Gendarmería Nacional descubriera una gran cantidad de marihuana oculta en las “mochilas infantiles” que transportaban en un colectivo de un tour de compras que viajaba desde la provincia de Salta con destino Mendoza.

El operativo ocurrió durante una inspección rutinaria y derivó en el secuestro de más de 65 kilos de la droga. Según informaron fuentes policiales, el procedimiento estuvo a cargo del Escuadrón 67 de Gendarmería, que realizaba controles sobre la ruta nacional 38, a la altura del kilómetro 592.

Arrestadas por llevar más de 60 kilos de marihuana

Los oficiales inspeccionaron la bodega del micro de larga distancia, donde encontraron tres bultos de grandes dimensiones que emanaban un fuerte olor a cannabis sativa. Por ese motivo, corroboraron e identificaron a tres ciudadanas mayores que llevaban unos 60 paquetes rectangulares.

Con destino a Mendoza
Tres mujeres ocultaron 65 kilos de marihuana entre mochilas infantiles.

La carga ilegal se encontraba en mochilas infantiles. En presencia de testigos, el personal de la Fuerza efectuó las pruebas de campo Narcotest, que confirmaron la existencia de 65 kilos 868 gramos de marihuana.

El Juzgado Federal N°1 y la Fiscalía Federal de Catamarca ordenaron la incautación de la droga, al tiempo que las arrestadas quedaron a disposición por infracción a la Ley 23.737.

