Condenaron a cinco mendocinos que robaron perfumes valuados en $2 millones en un shopping de San Juan

"Fue una boludez de viejos cho...": habló el amigo de uno de los mendocinos detenidos en Miami

El posteo de la Embajada de EE.UU. en Argentina tras el arresto de los mendocinos: "¿Te parece divertido...?"

Esto ocurrió el 5 de noviembre, y recién terminó este jueves con penas que incluyeron prisión domiciliaria para dos de los involucrados y condenas condicionales para el resto. El fallo recayó tras confirmarse que la banda había robado fragancias de alta gama valuadas en alrededor de $2 millones del local Del Pilar .

El juez Javier Figuerola dispuso prisión efectiva en modalidad domiciliaria para dos integrantes y ordenó que, una vez firme la sentencia, ambos sean trasladados a Mendoza, según informó el Diario de Cuyo.

El principal condenado fue Jonathan Suárez , que recibió un año de prisión domiciliaria debido a que cuenta con una colostomía y deberá cumplir la pena en su hogar antes del traslado. También recibió un año de prisión domiciliaria Alicia del Carmen Videla, embarazada y señalada como la campana del robo.

Las otras tres acusadas recuperaron su libertad , aunque deberán regresar por sus propios medios a Mendoza. Romina Ochoa y Carolina Santillán fueron sentenciadas a un año de prisión condicional, mientras que Valentina Santillán -hija de esta última- recibió seis meses de prisión en suspenso.

Cómo organizaron y realizaron el robo

El robo ocurrió alrededor de las 19, cuando las mujeres ingresaron de forma coordinada al local mencionado. Según la investigación, Valentina Santillán fue la primera en entrar y distrajo a la vendedora, mientras que Ochoa y Santillan ocultaron perfumen entre sus prendas en reiteradas oportunidades.

Tras el robo, las tres escaparon hacia el estacionamiento, donde las esperaba Videla para efectuar el escape. En el exterior estaba Suárez dentro de otro vehículo, listo para trasladarlas de regreso a Mendoza. Tras una investigación conjunta entre la Justicia y la Policía de San Juan y Mendoza, los cinco fueron detenidos el 1 de diciembre.

Los acusados fueron condenados por hurto simple, con penas diferenciadas según los antecedentes de cada uno. Con la sentencia dictada y las libertades condicionales otorgadas, la banda quedó desarticulada, aunque algunos continúan bajo sospecha por hechos similares en otras provincias.