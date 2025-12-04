4 de diciembre de 2025 - 00:00

Tres Cabernet Franc mendocinos para celebrar su día internacional

Huentala Wines propone tres etiquetas de alta gama para homenajear a la cepa que Richelieu llevó a Burdeos en el siglo XVII

Huentala Wines en IWC Wine Industry Awards Argentina 2025 5
SOMBRERO Cabernet Sauvignon 2024
SOMBRERO Cabernet Sauvignon 2024
Por Redacción

Cada 4 de diciembre se celebra el Día Internacional del Cabernet Franc, una de las variedades más elegantes y expresivas del mundo vitivinícola. La fecha rinde homenaje al cardenal Richelieu, quien en el siglo XVII impulsó su expansión en Burdeos, Francia, dando origen a una de las cepas más influyentes en la historia de los vinos de corte y varietales.

Leé además

la feria alta gama llega en diciembre con una edicion dedicada a vinos blancos, rosados y espumantes

La feria "Alta Gama" llega en diciembre con una edición dedicada a vinos blancos, rosados y espumantes

Por Redacción
celebracion del vino argentino: una tradicion que sigue viva

Celebración del Vino Argentino: una tradición que sigue viva

Por Redacción

Para conmemorar esta jornada, Huentala Wines propone tres opciones elaboradas en los terruños más reconocidos del Valle de Uco, ideales para descorchar y disfrutar.

Sombrero Cabernet Franc 2024: frescura y carácter

El Sombrero Cabernet Franc 2024 se origina en Altamira, Los Chacayes y Vista Flores, tres terruños que aportan diversidad de suelos aluvionales y pedregosos. En nariz ofrece notas de pimiento rojo asado, eucalipto, mentol y pimienta negra, mientras que en boca se muestra amplio, jugoso y de taninos sedosos, con un final largo y especiado.

Gran Sombrero Cabernet Franc 2024: complejidad y elegancia

Con uvas provenientes de Altamira, Los Chacayes y Gualtallary, el Gran Sombrero 2024 se distingue por su complejidad aromática: especias como pimienta y canela, notas herbáceas y una amplia presencia de frutos rojos. En boca resulta estructurado y refinado, con taninos armónicos y un final persistente que realza su frescura natural.

Huentala La Isabel Estate Cabernet Franc 2023: identidad de Gualtallary

Proveniente de un viñedo único a 1.400 msnm, en Gualtallary, el La Isabel Estate Cabernet Franc 2023 expresa la tipicidad de un suelo fluvial antiguo, marcado por arena, piedras y carbonatos. Presenta un perfil de sensaciones especiadas, hierbas y frutas negras, con una boca fresca, de entrada dulce y taninos envolventes. Su crianza de 14 meses en roble francés aporta elegancia y complejidad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

mcdonalds reafirma su compromiso con la empleabilidad y la inclusion laboral de las personas con discapacidad

McDonald's reafirma su compromiso con la empleabilidad y la inclusión laboral de las personas con discapacidad

Por Redacción
Grupo LTN se consolida en el mercado con una nueva adquisición estratégica

Grupo LTN se consolida en el mercado con una nueva adquisición estratégica

Por Redacción Economía
Silvina Giudici, el gobernador Alfredo Cornejo y el equipo de la Reserva Natural Villavicencio celebran los 25 años del área protegida, enmarcados por los imponentes paisajes de montaña.

Villavicencio: 25 años de una reserva de gestión privada modelo

Por Celeste Laciar
la universidad maza se prepara para su 2º congreso internacional de investigacion, ciencia y universidad (ciicu)

La Universidad Maza se prepara para su 2º Congreso Internacional de Investigación, Ciencia y Universidad (CIICU)

Por Redacción