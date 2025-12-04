Tres Cabernet Franc mendocinos para celebrar su día internacional

Huentala Wines propone tres etiquetas de alta gama para homenajear a la cepa que Richelieu llevó a Burdeos en el siglo XVII

Cada 4 de diciembre se celebra el Día Internacional del Cabernet Franc, una de las variedades más elegantes y expresivas del mundo vitivinícola. La fecha rinde homenaje al cardenal Richelieu, quien en el siglo XVII impulsó su expansión en Burdeos, Francia, dando origen a una de las cepas más influyentes en la historia de los vinos de corte y varietales.

Para conmemorar esta jornada, Huentala Wines propone tres opciones elaboradas en los terruños más reconocidos del Valle de Uco, ideales para descorchar y disfrutar.

Sombrero Cabernet Franc 2024: frescura y carácter El Sombrero Cabernet Franc 2024 se origina en Altamira, Los Chacayes y Vista Flores, tres terruños que aportan diversidad de suelos aluvionales y pedregosos. En nariz ofrece notas de pimiento rojo asado, eucalipto, mentol y pimienta negra, mientras que en boca se muestra amplio, jugoso y de taninos sedosos, con un final largo y especiado.

Gran Sombrero Cabernet Franc 2024: complejidad y elegancia Con uvas provenientes de Altamira, Los Chacayes y Gualtallary, el Gran Sombrero 2024 se distingue por su complejidad aromática: especias como pimienta y canela, notas herbáceas y una amplia presencia de frutos rojos. En boca resulta estructurado y refinado, con taninos armónicos y un final persistente que realza su frescura natural.

Huentala La Isabel Estate Cabernet Franc 2023: identidad de Gualtallary Proveniente de un viñedo único a 1.400 msnm, en Gualtallary, el La Isabel Estate Cabernet Franc 2023 expresa la tipicidad de un suelo fluvial antiguo, marcado por arena, piedras y carbonatos. Presenta un perfil de sensaciones especiadas, hierbas y frutas negras, con una boca fresca, de entrada dulce y taninos envolventes. Su crianza de 14 meses en roble francés aporta elegancia y complejidad.