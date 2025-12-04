Inducret Hormigón Elaborado inauguró una moderna planta, en un amplio predio de Luján

La empresa elaboradora de hormigón elaborado tiene su nueva sede de una extensión de dos hectáreas ubicada en Bulnes y Terrada, Luján de Cuyo . El objetivo es ofrecer a los clientes un espacio amplio, cómodo y diseñado especialmente para elevar la calidad de sus productos, optimizar procesos y seguir creciendo en el rubro.

En el acto inaugural, realizado el viernes, asistieron profesionales del rubro, arquitectos, empresarios, funcionarios y personalidades del municipio Luján de Cuyo, entre ellos el intendente Esteban Allasino , que recorrió la obra y destacó el esfuerzo de los empresarios.

El mentor y propietario del proyecto, ingenero Gustavo Salinas, explicó que las flamantes instalaciones son un sueño concretado. “Es la reinauguración de esta planta de hormigón que nació en 2017 . Estamos terminando una etapa que es la construcción de todas las obras anexas que se necesitan para seguir ofreciendo hormigón de calidad, como corresponde a nuestros clientes. Nos caracterizamos por tener un servicio muy personalizado y empleados capacitados en cada área”, comentó.

En cuanto a la cartera de clientes, señaló que es muy diversa, ya que venden productos destinados, por ejemplo, a la construcción de una vivienda, un puente, un edificio o a obras municipales. Se trabaja con desarrolladores, municipios, barrios privados, entre otros.

El producto que entregamos en cada obra es para distintos usos, por ejemplo, losa, tabique, columna, vigas. El hormigón es un producto muy noble y con una duración muy larga. Es una mezcla de áridos, agua, cemento y aditivos. Para cada tipo hay distintas recetas, con diferentes características, como hormigón permeable, alivianado, aunque lo que más se pide es el común con calidad H21 y H25. Por suerte, la gente cada vez apunta más a la calidad”, destacó.

Cuentan con una flota con capacidad para cubrir todas las necesidades de producción y despacho.

Pasado y presente

En cuanto a los comienzos de Inducret, Salinas recordó que arrancaron con este sueño “hace 9 años, en un pequeño predio con dos camiones”. “Muy tímidamente, pero siempre con la intención de hacer las cosas muy bien. Con mucho esfuerzo, armamos un equipo muy bueno, hemos ido creciendo y somos una empresa en expansión”, contó.

Con relación a la situación de falta de obras en general por la situación económica del país, reconoció que los afectó muchísimo el contexto en los últimos dos años, pero que siguieron trabajando y preparándose para cuando la situación mejorara.

“A pesar de todo, seguimos. Los ahorros que teníamos los pusimos en esta planta. Es decir, nos fuimos preparando para este presente. Creo que se vienen buenos tiempos y estamos preparados. Un poco el contexto del país mejorará y sobre todo el de Mendoza, que está mucho mejor que otras provincias”, opinó.

Además, comentó que para él la concreción de la flamante sede es “un gran sueño y una enorme satisfacción para todo su personal. Comenzamos este desafío y hoy vemos reflejado el esfuerzo de estos años, de todo el personal que no deja de ser una familia porque compartimos el trabajo y a su vez vemos que ellos sienten el lugar como suyo. Muchos dicen que son muy felices en la empresa”.

Aporte a la industria de la construcción

El referente de la empresa indicó que, desde los comienzos, el objetivo fue posicionarse en Mendoza como un aporte importante para la industria de la construcción, por la calidad, el servicio y la atención personalizada, que han sido los pilares para crecer y lograr ser una de las principales hormigoneras de la provincia.

“Todos estamos comprometidos y se trabaja mucho cuidando los recursos naturales. Actualmente, recuperamos el 90% del agua de producción y esperamos lograr el 100%. Invertimos en filtros de aire avanzados para nuestra planta modelo y seguiremos trabajando para aplicar tecnologías que protejan las personas y el medio ambiente”, detalló.

Y resaltó que la planta amplía la capacidad de producción y despacho con grandes flotas de camiones, con oficinas con monitoreos en tiempo real, con laboratorio modelo y talleres propios, además del personal capacitado en las diferentes áreas”.

El responsable del diseño de la planta

El arquitecto Gustavo Menéndez comandó las obras de la nueva sede de la hormigonera, una de las pioneras del rubro en Mendoza. “A Gustavo (Salinas) lo conozco hace diez años y surgió este proyecto de hacer un nuevo espacio de la empresa. Hace tres años que estamos trabajando y hemos diseñado y reubicado la sede que antes estaba en otro domicilio cercano”, explicó.

Precisó que hubo inversión en nuevas maquinarias y en la construcción de los diferentes sectores de la nueva planta. “La idea fue construir un espacio comercial e industrial funcional, y lo que se buscó en el diseño y armado de la planta fue mostrar diferentes facetas y acabados del hormigón como una forma de mostrar el producto que se vende. Es representativo del edificio”, destacó.

Detalló que en el predio ubicado en Luján, hay oficinas, área de personal, depósito, sanitarios, que se complementan con el sector de los áridos y un galpón donde hay acopio de materiales, talleres para maquinarias y vehículos.

Elogios de los desarrolladores

Al acto inaugural concurrió, entre otros profesionales, el arquitecto Lucas Delonc, uno de los clientes de Inducret. “Somos propietarios de la empresa Converge desarrollos, hacemos viviendas unifamiliar y multifamiliar, y la verdad es que es excelente el trabajo de esta empresa. Tenemos proyectos inmobiliarios por delante y por ahora venimos muy bien”, comentó.

Su socio, Gustavo Minni, señaló que la empresa de Salinas se destaca por la calidad de sus productos. “Nosotros siempre pedimos hormigón H17 y H25 dependiendo del tipo proyecto y estructura. Además, la atención personalizada ayuda mucho a tomar decisiones”.

Los puntos fuertes de la empresa

Fabricación de hormigón con los más altos estándares de calidad, adaptándose a las especificaciones técnicas de cada cliente. Cuentan con una amplia gama de mezclas, desde hormigones convencionales hasta diseños especiales para proyectos de alta complejidad.

Un grupo de expertos están disponibles para analizar necesidades, recomendar el tipo de hormigón ideal y brindar soporte en todas las etapas del proyecto. Ofrecen ayuda para optimizar recursos y garantizar la mejor solución.

La flota de camiones garantiza que el producto llegue en las mejores condiciones y al momento preciso. Cuentan con sistemas de logística avanzada para coordinar entregas de manera eficiente.

Ofrecen servicio de bombeo para facilitar la colocación del hormigón en lugares de difícil acceso o en proyectos de gran altura.

Diseño de mezclas específicas para satisfacer las exigencias de proyectos únicos, como hormigones resistentes a condiciones extremas, autocompactantes, de rápida fraguado o de baja permeabilidad.

Brindan seguimiento y atención personalizada para resolver cualquier consulta o necesidad posterior al servicio.

Los servicios están diseñados bajo una política de sostenibilidad, utilizando procesos eficientes y materiales responsables para reducir la huella ambiental.

Tipos de hormigones