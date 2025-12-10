10 de diciembre de 2025 - 00:00

Atención fans de la comida italiana: por entradas agotadas, Trevi tendrá su segunda noche de homenaje en La Tavolata Ristorante

La Tavolata suma una nueva fecha tras agotar reservas para la cena tributo a Trevi, el emblemático restaurante mendocino, en una propuesta que recupera sus platos más recordados y su identidad culinaria.

_GGS5777
_GGS5877
_GGS5748
_GGS5790
_GGS5742
_GGS5799
_GGS5801
_GGS5793
_GGS5804
Por Redacción

Ante la gran demanda de reservas que agotaron entradas para la cena del 6 de diciembre en homenaje a Trevi, histórico restaurante de comida italiana que cautivó al público mendocino durante más de 50 años, La Tavolata Ristorante decidió agregar una nueva fecha: sábado 13 de diciembre, para quienes se quedaron afuera o quieran repetir la experiencia.

Leé además

alta gama, garden edition conquisto al publico con su noche de blancos, rosados y espumantes

"Alta Gama, Garden Edition" conquistó al público con su noche de blancos, rosados y espumantes

Por Redacción
huentala wines arrasa en descorchados 2026 con puntajes extraordinarios

Huentala Wines arrasa en Descorchados 2026 con puntajes extraordinarios

Por Redacción

De la mano de Federico y Antonio Di Caro, Trevi dejó huella en varias generaciones de mendocinos con su auténtica cocina italiana y su calidez tan característica.

Estamos más que agradecidos por la increíble respuesta del público que hizo posible un evento sold out”, expresó Juan Calós, chef ejecutivo de La Tavolata Ristorante, quien también agradeció “la generosidad de la Familia Trevi, que nos abrió las puertas con total desprendimiento para rendir homenaje a un restaurante tan emblemático”.

Serán dos noches únicas en La Tavolata, donde se respirarán los aromas de la familia, el reencuentro y las anécdotas que nos unen”, agregó Calós.

A casi una década del cierre de Trevi23 de diciembre de 2016—, La Tavolata Ristorante honrará su legado con recetas emblemáticas y el espíritu que lo convirtió en un ícono. Gracias al contacto con las hijas de sus fundadores, el salón se transformará con decoraciones originales y menús históricos, y contará con la presencia de dos cocineros de Trevi, quienes colaboraron en la creación de una propuesta que reúne sus platos más recordados.

_GGS5793

Menú – “Trevi en La Tavolata Ristorante”

Entrada — Antipasti

Selección de fiambres, quesos, escabeches, conservas y especialidades clásicas italianas, como las recordadas aceitunas rellenas.

Primo Piatto — Tallarín Guitarra Primavera

Pasta fresca elaborada al estilo tradicional, salteada con tomate fresco, ajo y albahaca.

Secondo Piatto — Lasaña Trevi

La receta emblemática de Antonio y Federico: capas de pasta, boloñesa, jamón y mozzarella, con su toque secreto.

Dolce — Tiramisú Casero

Clásico postre italiano elaborado con mascarpone, café y cacao.

Incluye bebida sin alcohol y vino Gran Sombrero de Huentala Wines.

Valor por persona: $55.000

Cómo participar

Primera fecha, 06/12: AGOTADO

Segunda fecha, 13/12: Cupos disponibles

Reservas:

WhatsApp: +54 9 2612 57-6318 / +54 9 2615 09-5541

Dirección: Huentala Hotel, Primitivo de la Reta 1007, Ciudad de Mendoza.

Redes: IG @huentalahotel / FB /HotelHuentala

Web: www.huentala.com

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

tres cabernet franc mendocinos para celebrar su dia internacional

Tres Cabernet Franc mendocinos para celebrar su día internacional

Por Redacción
La marca china de autos y camionetas Baic ya se consigue en Mendoza, de la mano de Grupo Lorenzo

Grupo Lorenzo, el concesionario oficial de BAIC, la marca china más fuerte del país

Por Patricia Losada
¡de primera! la maza corono el ascenso con una final para el recuerdo

¡De Primera! La Maza coronó el ascenso con una final para el recuerdo

mendoza shopping se expande y suma diez marcas antes de fin de 2025

Mendoza Shopping se expande y suma diez marcas antes de fin de 2025

Por Redacción