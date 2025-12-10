Atención fans de la comida italiana: por entradas agotadas, Trevi tendrá su segunda noche de homenaje en La Tavolata Ristorante

La Tavolata suma una nueva fecha tras agotar reservas para la cena tributo a Trevi, el emblemático restaurante mendocino, en una propuesta que recupera sus platos más recordados y su identidad culinaria.

Ante la gran demanda de reservas que agotaron entradas para la cena del 6 de diciembre en homenaje a Trevi, histórico restaurante de comida italiana que cautivó al público mendocino durante más de 50 años, La Tavolata Ristorante decidió agregar una nueva fecha: sábado 13 de diciembre, para quienes se quedaron afuera o quieran repetir la experiencia.

De la mano de Federico y Antonio Di Caro, Trevi dejó huella en varias generaciones de mendocinos con su auténtica cocina italiana y su calidez tan característica.

“Estamos más que agradecidos por la increíble respuesta del público que hizo posible un evento sold out”, expresó Juan Calós, chef ejecutivo de La Tavolata Ristorante, quien también agradeció “la generosidad de la Familia Trevi, que nos abrió las puertas con total desprendimiento para rendir homenaje a un restaurante tan emblemático”.

“Serán dos noches únicas en La Tavolata, donde se respirarán los aromas de la familia, el reencuentro y las anécdotas que nos unen”, agregó Calós.

A casi una década del cierre de Trevi —23 de diciembre de 2016—, La Tavolata Ristorante honrará su legado con recetas emblemáticas y el espíritu que lo convirtió en un ícono. Gracias al contacto con las hijas de sus fundadores, el salón se transformará con decoraciones originales y menús históricos, y contará con la presencia de dos cocineros de Trevi, quienes colaboraron en la creación de una propuesta que reúne sus platos más recordados.