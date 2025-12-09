"Alta Gama, Garden Edition" conquistó al público con su noche de blancos, rosados y espumantes

Con una exitosa concurrencia de mendocinos y turistas, se realizó este viernes 5 de diciembre “Alta Gama, Garden Edition” en el jardín de Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton . La feria, organizada de manera integral por Grupo Huentala , reunió a más de 200 asistentes y 22 prestigiosas bodegas que presentaron sus mejores espumantes, vinos blancos y rosados, acompañados por la destacada propuesta gastronómica del Grupo Huentala.

Atención fans de la comida italiana: por entradas agotadas, Trevi tendrá su segunda noche de homenaje en La Tavolata Ristorante

Participaron con sus stands: Alta Vista, Antigal, Bressia, Chandon, Corazón del Sol, Cruzat, Finca Forconesi, Finca La Anita, Finca La Celia, Grazie Mille, Huentala Wines, Nani Di Paola, Otronia, Riccitelli, Sur de los Andes, Tapiz, Viña Artesano, Viña Las Perdices, Wapisa, Xumek, Zolo y Zuccardi.

“ Esta edición especial de Alta Gama nos dejó una satisfacción enorme ”, expresó Ariel Pérez, gerente general de Sheraton Mendoza Hotel y Cosmo Casino , y representante comercial de Grupo Huentala . “Fue una noche en la que el público realmente se apropió del Garden, de los vinos y del clima de celebración. Ver a tantas personas curiosas, preguntando, probando y volviendo a probar, nos confirma que hay una nueva energía en torno a los blancos, rosados y espumantes”, agregó Pérez.

“Para nosotros, como Grupo Huentala, es un orgullo ser anfitriones del vino. Este es el camino que queremos seguir: encuentros donde la gente se sorprenda, disfrute y sienta que Mendoza tiene siempre algo nuevo para ofrecer”, concluyó.

Alta Gama nació como una iniciativa de Sheraton Mendoza Hotel y se consolidó a lo largo de diez ediciones como una de las ferias más esperadas por amantes del vino, sommeliers, empresarios y público local. Este año, bajo la organización de Grupo Huentala , el encuentro tuvo su versión especial en formato “garden” e incluyó stands de experiencias, espacios de networking y la gastronomía de La Cabrera (Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton), La Tavolata Ristorante (Huentala Hotel) y Acequias Restaurant (Sheraton Mendoza Hotel).

Como bodega anfitriona, Huentala Wines ofreció visitas guiadas a su bodega urbana, donde el público recorrió las instalaciones y conoció, de la mano de los enólogos, el proceso de vinificación desde adentro.

Con miles de visitantes en sus ediciones anteriores y el reconocimiento obtenido en los Premios Best Of Wine Tourism —donde fue distinguida en la categoría Servicios Relacionados—, Alta Gama se reafirma como una cita imprescindible para celebrar y difundir la cultura del vino mendocino.

“Alta Gama, Garden Edition” fue una producción de Grupo Huentala con el acompañamiento de Banco Supervielle (Main Sponsor); Congress Rental; Oscar David Mayorista; Casa David Wine & Horses; RCR Cristalleria Italiana; Agua Local; Winert, Wine Preserver; EcoRoad; Cabrales; Cabify y Tienda de Flores Meryland.

Media Partners: Diario Los Andes, Guarda 14, Radio Mitre Mendoza y Punto a Punto.

IG: @hualtahotel

SOBRE GRUPO HUENTALA

Grupo Huentala es una empresa familiar, 100% mendocina, comprometida en crear experiencias únicas e inolvidables para sus clientes. Inspirada en la visión de su fundador, Julio Camsen, se posiciona en el sector financiero y fintech a través de Chimpay y Ohana; vitivinícola y gastronómico con Huentala Wines; Rastro By Huentala Wines; La Cabrera, casa de carnes; La Tavolata, Ristorante Ítalo Argentino; Acequias Restaurant y Jacarandá Garden Bar; y en la industria de la hospitalidad y del entretenimiento con los hoteles Sheraton Mendoza Hotel & Cosmo Casino, Huentala Hotel y Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton.

Los tres hoteles se ubican en el KM 0 de la Ciudad de Mendoza y están conectados entre sí, convirtiéndose en un distrito de arte, vino y gastronomía, y en el polo hotelero más importante del interior del país con 350 habitaciones.

Por otro lado, Grupo Huentala mantiene un firme compromiso con el cuidado del medioambiente, implementando prácticas sustentables en todas sus unidades de negocio. En este camino, trabaja para cumplir con certificaciones de referencia como “Hoteles Más Verdes” —promovida por la AHT, validada por IRAM y reconocida por el Ministerio de Turismo de la Nación— y el “Protocolo de Sustentabilidad Vitivinícola” de Bodegas de Argentina, entre otras. Además, invita a sus clientes a sumarse a estas acciones responsables en favor del planeta.

www.grupohuentala.com.ar