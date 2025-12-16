16 de diciembre de 2025 - 12:40

Telecom lanza su propio ecosistema y unifica sus servicios bajo una sola marca: Personal

La empresa de tecnología y comunicación apuesta a una marca madre para englobar la conectividad, el entretenimiento y las finanzas digitales. También revelaron algunos detalles de su fusión con Telefónica.

Gonzalo Hita, COO de Personal, contó detalles de cómo es el nuevo ecosistema de servicios bajo la marca Personal

Gonzalo Hita, COO de Personal, contó detalles de cómo es el nuevo ecosistema de servicios bajo la marca Personal

Por Claudio Barros

Lo que hoy es el fuerte para varias marcas de productos tecnológicos, también es a lo que apuesta Telecom Argentina al sumarse a la creación de un ecosistema propio para sus servicios. Así, la compañía dio un paso crucial en su evolución digital al consolidar todos sus productos bajo una única identidad de marca: Personal.

En una presentación realizada en sus oficinas en la Ciudad de Buenos Aires -en la que Los Andes fue uno de los invitados- se presentó la nueva imagen identitaria y se aclaró que Telecom permanecerá como razón social, pero que la marca comercial desde ahora será Personal.

Este movimiento busca simplificar la arquitectura marcaria de la compañía, que anteriormente operaba con Telecom para el segmento B2B, Flow para entretenimiento y Personal para conectividad.

Silvana Cataldo, directora de Gerente de Estrategia de Marca y Entretenimiento de Personal, explicó la decisión estratégica: “Personal será la única marca, empleadora y comercial. Queremos revalorizar lo más potente que tenemos”. Cataldo también enfatizó el foco en el cliente, señalando que “La tecnología nos potencia, pero el sentido lo construyen las personas: la personalización es una decisión estratégica para diseñar experiencias que reconozcan a cada persona como única”.

Personal se transforma así en la "marca madre" de un ecosistema que abarca la conectividad fija y móvil (Personal Fibra y Personal Móvil), entretenimiento (Personal Flow), finanzas digitales (Personal Pay), soluciones para hogares inteligentes (Personal Smarthome) y tecnología para empresas (Personal Tech),,.

El estado de la fusión con Telefónica y la búsqueda de escala

A pesar de la unificación interna, la situación de la esperada fusión con Telefónica (Movistar) sigue pendiente de aprobación regulatoria,.

Gonzalo Hita, COO de la compañía, afirmó que la compra de Telefónica es “un hecho”,,. Sin embargo, el ejecutivo aclaró que no hay una fecha cierta para la fusión y que todo depende de la decisión de los organismos reguladores,.

Mientras tanto, la separación operativa es obligatoria. Hita señaló: “Hoy, tenemos la obligación de mantener las empresas separadas. No podemos migrar clientes, ni intervenir”. En el mismo sentido, aseguró: “Movistar y Personal trabajan como dos compañías totalmente separadas”.

Una vez que se obtenga la aprobación de los reguladores, la marca Movistar será devuelta, y todos sus servicios migrarán a Personal,. Este paso es vital para la estrategia de la compañía, ya que la concentración del mercado permite una economía de escala. Hita explicó que la unión de ambas empresas es clave porque les permitirá tener “una economía de escala que potencie las inversiones”, lo cual es fundamental dado que las necesidades de Capex van creciendo, mientras que los ingresos proyectados caen,.

El ejecutivo remarcó la importancia de la escala para afrontar los desafíos del sector, donde el crecimiento exponencial del tráfico de datos requiere inversiones intensivas, y la competencia se intensifica con la aparición de nuevos jugadores globales como las empresas de satélites LEO (Low Earth Orbit).

