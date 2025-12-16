La original propuesta de Grupo Huentala para celebrar el Año Nuevo en Mendoza

El próximo 31 de diciembre , el público podrá participar de un recorrido por distintos espacios de los tres edificios, donde la música y la gastronomía serán los protagonistas.

Para entrar en clima de festejos, a las 20:30 h tendrá lugar un cocktail de bienvenida en el lobby de Sheraton Mendoza Hotel . Luego, a las 21:15 h , se realizará la cena de pasos con maridaje de vinos premium de Huentala Wines.

En esta instancia, y al mejor estilo “elige tu propia aventura”, los asistentes podrán seleccionar —con reserva anticipada— una de las cuatro alternativas gastronómicas del Grupo : los amantes de las carnes asadas tendrán a disposición La Cabrera Mendoza (Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton), mientras que los del “team pastas” contarán con esa opción en La Tavolata Ristorante Ítalo Argentino (Huentala Hotel).

Quienes prefieran una propuesta variada, podrán elegir el menú buffet de Acequias Restaurant (Sheraton Mendoza Hotel), y los que prioricen la vista panorámica de la ciudad de Mendoza podrán optar por la sofisticada gastronomía del Mirador (Piso 17 del Sheraton Mendoza Hotel), también con cena de pasos y vinos premium de la bodega Huentala Wines, presentes en todos los espacios.

A partir de la medianoche , todos los comensales tendrán acceso a una exclusiva fiesta con mesa dulce, cocktails y DJ en vivo, en el salón Terroir de Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton , en conexión con la cava de Huentala Hotel, completando así una experiencia integral de alta gama para recibir el año nuevo con todo.

Por otro lado, el jueves 1 de enero al mediodía, abrirá para el almuerzo Devas Bar (Sheraton Mendoza Hotel) y La Cabrera (Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton). Para la cena, se suman La Tavolata Ristorante (Huentala Hotel) y Jacarandá Garden Bar (Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton).

Gastronomía de alta gama para disfrutar en Navidad

Para quienes deseen vivir una Nochebuena especial sin preocuparse por qué cocinar, Grupo Huentala propone una cena de pasos en el Mirador, en el piso 17 del Sheraton Mendoza Hotel, maridada con vinos de la línea Gran Sombrero y Huentala Zonos de la bodega Huentala Wines, acompañada de una inspiradora vista del paisaje mendocino.

El 25 de diciembre, día de Navidad, estará disponible el almuerzo en La Cabrera (Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton) y en Acequias Restaurant (Sheraton Mendoza Hotel), con la posibilidad de acompañar los menús con vinos y cocktails de la variada carta de bebidas. En tanto, La Tavolata Ristorante (Huentala Hotel) abre sus puertas para cenar a la carta a partir de las 20 h.

Brindis en Valle de Uco

Rastro by Huentala Wines, ubicado en Estancia Silva s/n (Gualtallary, Tupungato), abre sus puertas los 24 y 31 de diciembre para almuerzos y degustaciones en un entorno natural e inspirador, con una inigualable vista a la Cordillera de los Andes.

Contacto

Para reservas de Nochebuena, Navidad, Fin de Año y Año Nuevo, comunicarse por Whatsapp al +54 9 2614 16-5835, por e-mail: [email protected] o dirigirse personalmente a Primitivo de la Reta 989, Ciudad de Mendoza.

SOBRE GRUPO HUENTALA

Grupo Huentala es una empresa familiar, 100% mendocina, comprometida en crear experiencias únicas e inolvidables para sus clientes. Inspirada en la visión de su fundador, Julio Camsen, se posiciona en el sector financiero y fintech a través de Chimpay y Ohana; vitivinícola y gastronómico con *Huentala Wines; Rastro by Huentala Wines; La Cabrera, casa de carnes; La Tavolata, Ristorante Ítalo Argentino; Acequias Restaurant y Jacarandá Garden Bar; y en la industria de la hospitalidad y del entretenimiento con los hoteles Sheraton Mendoza Hotel & Cosmo Casino, Huentala Hotel y Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton.

Los tres hoteles se ubican en el KM cero de la Ciudad de Mendoza y están conectados entre sí, convirtiéndose en un distrito de arte, vino y gastronomía, y en el polo hotelero más importante del interior del país, con 350 habitaciones.

Por otro lado, Grupo Huentala mantiene un firme compromiso con el cuidado del medioambiente, implementando prácticas sustentables en todas sus unidades de negocio. En este camino, trabaja para cumplir con certificaciones de referencia como “Hoteles Más Verdes” —promovida por la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT), validada por IRAM y reconocida por el Ministerio de Turismo de la Nación—; y el “Protocolo de Sustentabilidad Vitivinícola” de Bodegas de Argentina, entre otras. Además, invita a sus clientes a sumarse a estas acciones responsables en favor del planeta.