Vinos de Huentala Wines recomendados para las Fiestas

En la previa de Navidad y Año Nuevo, los preparativos para la mesa familiar están a la orden del día. “¿Qué vino llevamos?” suele ser la pregunta habitual. Pepe Morales , enólogo de Huentala Wines , comparte tres sugerencias pensadas para distintos momentos del encuentro:

Notas de cata: de color amarillo pálido, con ribetes dorados, limpio y brillante. Presenta un aroma muy expresivo, con elegantes y complejas notas de frutos secos como almendra tostada, nuez y avellana, en perfecta sintonía con aromas cítricos y manzana verde, minerales y sutiles toques de vainilla. En boca se evidencia refinado, de amplio volumen y notable concentración, con sabor de frutas blancas maduras, amalgamadas con una acidez refrescante y un balance excepcional.

Etiqueta distinguida con 94 puntos en Descorchados 2025 ; 93 puntos en el ranking de Tim Atkin 2025 ; 92 puntos en Vinous 2025 ; y un Gran Oro en Guarda 14 2025 . Recientemente distinguida con 93 puntos en Descorchados 2026 .

Para carnes y platos contundentes:

Huentala Blocks Edition, Boreal Block 03 Malbec 2022

Notas de cata: de color rojo rubí intenso con matices violáceos. Se destaca por delicadas notas a frutos negros, moca y cassis, en perfecta armonía con notas florales. En boca se evidencia complejo y elegante, de acidez envolvente y buena estructura. Presenta taninos dulces, delicados sabores tostados y un final largo y persistente.

Este vino recibió distintos reconocimientos a nivel global: obtuvo 96 puntos en Descorchados 2026, 93 puntos en el ranking de Vinous Media y en el de James Suckling 2025; y 92 puntos en Wine Enthusiast 2025.

Para el brindis:

Sombrero Extra Brut Rosé Pinot Noir

Este espumante de Valle de Uco es elegante, fresco y equilibrado, con finas y persistentes burbujas. De color rosado suave, presenta un perfil aromático donde predominan frutos rojos como cerezas, frutillas y frambuesas.

Estas tres etiquetas de Huentala Wines ofrecen un recorrido completo para acompañar cada momento de las celebraciones: frescura para el inicio, carácter para los platos principales y un toque festivo para el brindis final. Una selección ideal para acompañar los momentos inolvidables junto a la familia y amigos.

SOBRE HUENTALA WINES

Huentala Wines, perteneciente al Grupo Huentala —grupo empresario liderado por Julio Camsen—, cuenta con un terreno de 230 hectáreas en Gualtallary, una zona privilegiada del Valle de Uco, ubicada a 1400 msnm, al pie de la Cordillera de los Andes.

La bodega abre sus puertas al turismo, ofreciendo visitas guiadas, degustaciones y una recorrida por el parque de esculturas de gran tamaño, así como también una propuesta gastronómica de menús temáticos en el restaurante Rastro by Huentala Wines.

Por otro lado, los turistas pueden visitar la sede de Huentala Wines en pleno centro de la ciudad de Mendoza, situada en el edificio del Hualta Winery Hotel Curio Collection by Hilton, primer y único hotel bodega urbano de América.

