Balance positivo para Independiente Las Rosas Senior, campeón de la Copa de Plata en Mendoza

El equipo Independiente Las Rosas Senior, representante de Tunuyán , cerró el año deportivo con copa en mano al consagrarse campeón de la Copa de Plata del Torneo Quilmes Elite . La final fue en el Estadio Anselmo Zingaretti, del Gutiérrez Sport Club, donde el conjunto del Valle de Uco se impuso por 2 a 0 ante Rústico FC.

Pero más allá de este triunfo en particular, aquí se coronó un proceso que lleva dos años de construcción y que tiene como base la reunión de exjugadores del fútbol local y profesional. Todos unidos por la pasión por el deporte y el sentido de pertenencia.

En Tunuyán suele decirse que “acá todos se conocen” , pero en Independiente Las Rosas Senior hay algo más que esa cercanía inevitable de pueblo: hay una decisión consciente de reencontrarse. De volver a compartir una cancha quienes alguna vez coincidieron en la secundaria, en la cancha de la placita, en inferiores, en Primera o en la vida.

Son 27 protagonistas que, más allá de sus recorridos, eligieron volver a competir. No para recordar lo que fueron, sino para seguir jugando en serio. “Somos competitivos, nos gusta competir” , resume el capitán Paolo Sgobba. “Somos muchos chicos que jugamos en Independiente de Las Rosas” confirma el capitán y admite que algunos que dejaron el fútbol profesional, se unieron a este proyecto.

El equipo entrena en el distrito de Colonia Las Rosas, combinando trabajos físicos en gimnasio y prácticas de fútbol en la cancha del club. La mayoría de los jugadores son oriundos del Valle de Uco, a los que se sumaron futbolistas con amplia trayectoria profesional como Sebastián Pool y Marcos Barrera, ambos con pasos por el fútbol nacional e internacional.

“Es un orgullo tenerlos en el plantel. Los dos jugaron torneos importantes como Copa Libertadores y Sudamericana, y hoy están acá compartiendo con nosotros”, destacó el Paolo.

El balance deportivo anual

Desde comienzos de año, el plantel ya tenía agenda en mano con partidos que iba a disputar. En el ámbito local, el equipo estuvo en torneos de la Liga de San Carlos, donde alcanzó instancias finales, y luego avanzó a los cruces regionales del certamen Senior de AFA, enfrentando a equipos de San Carlos, San Rafael, General Alvear y Malargüe.

Ese recorrido les permitió ganar la fase regional y obtener la clasificación a las finales nacionales, que se disputaron en Necochea entre el 21 y el 24 de noviembre. Allí, el conjunto tunuyanino terminó primero en su zona y quedó eliminado en la instancia de playoff.

Independiente las rosas El plantel completo celebra la consagración en la Copa de Plata, cierre de un año de competencia en torneos provinciales y nacionales. Gentileza

En simultáneo, parte del plantel continuó la competencia en el Torneo Quilmes Elite, certamen que reúne a 16 equipos de Mendoza y se disputa con una fase regular todos contra todos y cruces eliminatorios desde cuartos de final. Tras avanzar de ronda, el equipo volvió a reunirse en su totalidad para las instancias decisivas, en una lógica similar a la del T.E.G.: dividir frentes al inicio y reagruparse con todo el plantel para la etapa final.

La final de la Copa de Plata se jugó en Gutiérrez Sport Club, ante Rústico FC. Independiente Las Rosas se puso en ventaja a los 34 minutos del primer tiempo con un gol de Renzo Rueda. En el complemento, sin modificaciones iniciales, el equipo sostuvo el dominio del juego y amplió la diferencia, también a los 34 minutos, por intermedio de Sebastián Pool, para cerrar el encuentro 2 a 0 y quedarse con el título.

Ser senior es combinar fútbol, amistad y familia

El equipo confirma que el proyecto se sostiene sobre valores que exceden lo estrictamente deportivo. Según explicó el capitán, el fútbol senior combina competencia, amistad y vida familiar. “Hoy lo hacemos más familiar, por el grupo de amigos que nos volvimos a reunir después de muchos años. La familia acompaña mucho, sobre todo en las instancias finales y en los viajes”, dijo.

Independiente las rosas Parte del plantel que representó a Tunuyán en competencias senior de AFA, entre ellas las finales nacionales disputadas en Necochea. Gentileza

Con el cierre de la temporada, el plantel entró en receso y retomará los entrenamientos a partir del 15 de enero, con vistas a los torneos que comenzarán en febrero. “Siempre tratamos de mejorar el plantel. Ya estamos pensando en sumar algunos refuerzos para seguir compitiendo de la mejor manera”, anticipó Sgobba.

Uno por uno, el plantel

Francisco Jesús Vives (8)

Rodrigo Alejo Mallea (14)

Manuel Contreras (15)

Sebastián Sosa (33)

Paolo Sgobba (11)

Maximiliano Morales (13)

Luciano “Lucho” Martínez (10)

Esteban López (25)

Emiliano Brain (36)

José “Pancho” Mocayar (1)

Mario Méndez (6)

Renzo Rueda (19)

Bruno Sambataro (24)

Juan Manuel Pérez (4)

Jorge Morales (23)

Gustavo Balmaceda (32)

Jonatan Salazar (3)

Sebastián Pool (9)

Leonardo Bustos (2)

Joshua Aveiro (17)

Federico Lluvero (26)

Agustín Muñiz (12)

Marcos Barrera (28)

Hernán Moyano (30)

Andrés Cruzati

Pablo Ambrosini

Cuerpo técnico: