Juan Sebastián Verón durísimo con AFA: "Si alguien quiere un título, que se haga responsable"

El presidente de Estudiantes de La Plata habló luego de la consagración en el Clausura, y no esquivó los múltiples temas de actualidad.

La palabra más buscada del fútbol argentino es la de Juan Sebastián Verón. El presidente de Estudiantes de La Plata mantiene fuertes disputas con las autoridades de la AFA, y por la fuerza de su nombre reunió el apoyo de muchos hinchas que no están conformes. Ahora, después de consagrarse campeón, habló de todo.

"Un reconocimiento no es un título", expresó Verón sobre Rosario Central: La Bruja mantuvo un mano a mano con ESPN, y allí aclaró su inconformidad respecto a la decisión de otorgarle una copa a Rosario Central. "No se puede modificar algo que está escrito. No se puede dar un título porque se te ocurre. No sé realmente quién fue y tampoco me voy a poner a echar culpas. No da lo mismo ganar una estrella a que te la den porque se le ocurre a alguien. ¿Cómo vamos a ser parte nosotros de eso? Esa fue mi respuesta cuando me contaron lo que pasó", expresó.

Luego, le tiró por elevación a quienes tomaron la decisión, y dijo estar de acuerdo con un reconocimiento: “Cómo no se le va a hacer un reconocimiento a Di María o al que sea. Me parece bárbaro un reconocimiento, pero no es un título. Eso tiene otro significado. No da lo mismo entonces, no tiene que dar lo mismo. Sino así como así empezamos a trastocar las cosas y lo llevamos para el lado que a mi me conviene. Si alguien quiere darle un título, que tome la decisión y se haga responsable. Porque si no es fácil hacer parte a otros de algo que vos querés hacer”.

Para cerrar con ese tema, Verón descartó hablar con Ángel Di María, y prefirió enfocarse en sus jugadores. “No hablé con él. No tengo que hablar con él. Me tengo que preocupar de otras cosas, más allá de atender a los míos. Pero con Ángel está todo bien”, sentenció.

Juan Sebastián Verón se refirió a la AFA: "Los torneos están mal organizados" Respecto a la actualidad del fútbol argentino, el presidente del Pincha lanzó una durísima crítica a la organización de la Liga Profesional. "En un año de torneo hay prácticamente nueve copas. Nadie sabe cómo son los cruces o qué jugás. Los torneos realmente están mal organizados, pero porque penalizan, no porque te ayudan. Hay equipos que hace un mes y medio o dos que están parados. Nosotros vamos a empezar una pretemporada diez días después de jugar una final", detalló sobre este tema.