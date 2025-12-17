17 de diciembre de 2025 - 18:14

Juan Sebastián Verón durísimo con AFA: "Si alguien quiere un título, que se haga responsable"

El presidente de Estudiantes de La Plata habló luego de la consagración en el Clausura, y no esquivó los múltiples temas de actualidad.

La Bruja mantuvo un mano a mano con ESPN, y allí aclaró su inconformidad respecto a la decisión de otorgarle una copa a Rosario Central. "No se puede modificar algo que está escrito. No se puede dar un título porque se te ocurre. No sé realmente quién fue y tampoco me voy a poner a echar culpas. No da lo mismo ganar una estrella a que te la den porque se le ocurre a alguien. ¿Cómo vamos a ser parte nosotros de eso? Esa fue mi respuesta cuando me contaron lo que pasó“, expresó.

Luego, le tiró por elevación a quienes tomaron la decisión, y dijo estar de acuerdo con un reconocimiento: “Cómo no se le va a hacer un reconocimiento a Di María o al que sea. Me parece bárbaro un reconocimiento, pero no es un título. Eso tiene otro significado. No da lo mismo entonces, no tiene que dar lo mismo. Sino así como así empezamos a trastocar las cosas y lo llevamos para el lado que a mi me conviene. Si alguien quiere darle un título, que tome la decisión y se haga responsable. Porque si no es fácil hacer parte a otros de algo que vos querés hacer”.

Para cerrar con ese tema, Verón descartó hablar con Ángel Di María, y prefirió enfocarse en sus jugadores. “No hablé con él. No tengo que hablar con él. Me tengo que preocupar de otras cosas, más allá de atender a los míos. Pero con Ángel está todo bien”, sentenció.

Juan Sebastián Verón se refirió a la AFA: "Los torneos están mal organizados"

Respecto a la actualidad del fútbol argentino, el presidente del Pincha lanzó una durísima crítica a la organización de la Liga Profesional. "En un año de torneo hay prácticamente nueve copas. Nadie sabe cómo son los cruces o qué jugás. Los torneos realmente están mal organizados, pero porque penalizan, no porque te ayudan. Hay equipos que hace un mes y medio o dos que están parados. Nosotros vamos a empezar una pretemporada diez días después de jugar una final", detalló sobre este tema.

Consultado por cuál sería el formato ideal según su punto de vista, el exjugador lanzó sin tapujos: “Tener todo lo que no tiene este campeonato. Menos equipos, campeonatos más lógicos, mejora en la parte arbitral, mejor infraestructura, mejores estadios, que la gente se pueda movilizar e ir a ver con tranquilidad a su equipo, reglas más claras, menos títulos”, puntualizó.

Verón defendió la apertura de puertas a los privados: "Que sea para todos parejo"

Luego, defendió su postura de una apertura a las Sociedades Anónimas Deportivas, y denunció que ya funcionan de forma encubierta. “Que haya algo, una herramienta legal que se pueda ver. Los clubes necesitan inversión, y esto no tiene que ver con Sociedades Anónimas, porque el sistema puede ser propio también", advirtió.

En ese sentido, Verón habló de casos de clubes que ya tienen este modelo, pero de forma oculta: "Tiene que estar enmarcado en un cuadro legal, porque el que viene a invertir quiere tener un retorno y tiene que ser claro, porque si no vas viendo alrededor cómo se mueven algunos y decís ´cómo hacen´. Que sea para todos parejo, no para unos pocos, porque ahí sí me da que pensar mal. Hay que hacer auditorías, la plata sale de acá, viene de allá, quién la trae. Antes de pensar en Foster (Gillet), hay que pensar en lo otro también, porque está y es más oscuro eso que lo que hicimos nosotros, porque lo hicimos a la vista de todos”.

