Racing Club vs. Estudiantes de La Plata: ya se palpita el duelo entre Diego Milito y Juan Sebastián Verón

La final del Torneo Clausura reúne una serie de condimentos que despiertan un gran atractivo, desde el costado histórico que reescribirá la vieja rivalidad del final de los sesenta hasta un mano a mano que expresará un choque de estilos. Racing Club y Estudiantes de La Plata serán protagonistas de una definición que nadie puede perderse.

También existe una gran coincidencia en Diego Milito y Juan Sebastián Verón . Los dos fueron exitosos futbolistas, dejaron su huella en Europa y regresaron vigentes para dar la vuelta olímpica en sus clubes de origen. Esas carreras cíclicas, que solo los tuvo como compañeros en la Selección Argentina , el sábado los enfrentará en un duelo de presidentes.

Los dos fueron jugadores de élite con trayectorias similares y no solo representan la gloria de "El Pincha" y "La Academia" ; además, expresan un modelo de gestión que revitalizó a sus clubes con pensamientos afines producto de su formación en Europa.

Una anécdota poco conocida se sitúa hace tres año cuando Milito visitó el Country de City Bell para conocer el sitio de entrenamiento de Estudiantes y charlar con Verón , el ex delantero de Racing había dejado de ser el mánager de Racing por diferencias con Víctor Blanco . “Intercambiaron ideas” , se dijo en aquel momento.

Milito y Verón comparten un ADN futbolístico forjado en los barrios bonaerenses. El Príncipe es oriundo de Bernal , tuvo su bautismo en Racing en 1999 con apenas 20 años y su olfato goleador lo catapultó al estrellato. En su primera etapa en Avellaneda, anotó 36 goles en 149 partidos y conquistó el Torneo Apertura 2001.

La Bruja nació en La Plata y pisó la Primera de Estudiantes en 1994. Hijo de un ídolo pincha como Juan Ramón, debutó marcando 12 goles en sus primeras temporadas. Luego, recaló en Boca.

Lo cierto es que ambos volvieron a casa como salvadores, Milito aterrizó en Racing en 2014 y en dos temporadas ganó el Torneo de Primera División 2014. Verón fue campeón de la Libertadores 2009 en su vuelta al club que lo vio nacer.

Ahora, como presidentes, Milito y Verón transformaron sus clubes priorizando la estabilidad financiera, el desarrollo de juveniles y la retención de talentos en un fútbol argentino azotado por deudas y ventas forzadas.