Boxeo: con Maravilla Martínez y la estelar pelea Bonavena - Monzón, se viene Parense de Manos 3

El evento que reúne a streamers, figuras del espectáculo y deportistas tendrá lugar este fin de semana, en la cancha de Huracán de Parque Patricios.

El boxeo, deporte mítico y muy popular en toda la Argentina, atraviesa desde hace unos años un boom entre los jóvenes producto de un evento que se lleva todas las miradas en las redes sociales: Parense de Manos. Este año, en la cancha de Huracán de Parque Patricios, se dará una nueva y esperada edición.

La velada pugilística es organizada desde hace tres años por el programa de streaming Paren La Mano, que cuenta con la conducción de Lucas Rodríguez, y los aportes de Alfredo Montes de Oca, Germán Beder, Joaquín Cavanna y Roberto Galati. En las ediciones anteriores lograron llenar el Luna Park y el José Amalfitani, además de contar con millones de reproducciones en internet.

Todavía podés conseguir tus entradas en… pic.twitter.com/dTc4GAqnaZ — Parense de Manos (@ParenseDeManos) December 17, 2025 Este año la actividad se dará en un Tomás Ducó repleto, el próximo sábado desde las 16.30 horas. Contará con la transmisión del canal de Kick de Lucas Rodríguez, y de la señal Telefé (sólo las primeras dos peleas). En total serán 11 combates amateurs, con la presencia estelar de Sergio "Maravilla" Martínez, Laureano "Pepi" Staropoli, y de dos apellidos fuertes para la historia del deporte local: Franco Bonavena y Agustín Monzón, nada menos que los nietos de Ringo y Carlos.

Además, se darán los enfrentamientos entre figuras del espectáculo como Flor Vigna y Mica Viciconte, o los periodistas Manu Jove y Mariano Pérez. El objetivo es mezclar entretenimiento, diversión y morbo con exhibiciones de atletas profesionales.