17 de diciembre de 2025 - 19:30

Boxeo: con Maravilla Martínez y la estelar pelea Bonavena - Monzón, se viene Parense de Manos 3

El evento que reúne a streamers, figuras del espectáculo y deportistas tendrá lugar este fin de semana, en la cancha de Huracán de Parque Patricios.

Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

La velada pugilística es organizada desde hace tres años por el programa de streaming Paren La Mano, que cuenta con la conducción de Lucas Rodríguez, y los aportes de Alfredo Montes de Oca, Germán Beder, Joaquín Cavanna y Roberto Galati. En las ediciones anteriores lograron llenar el Luna Park y el José Amalfitani, además de contar con millones de reproducciones en internet.

Este año la actividad se dará en un Tomás Ducó repleto, el próximo sábado desde las 16.30 horas. Contará con la transmisión del canal de Kick de Lucas Rodríguez, y de la señal Telefé (sólo las primeras dos peleas). En total serán 11 combates amateurs, con la presencia estelar de Sergio "Maravilla" Martínez, Laureano "Pepi" Staropoli, y de dos apellidos fuertes para la historia del deporte local: Franco Bonavena y Agustín Monzón, nada menos que los nietos de Ringo y Carlos.

Día, hora y por donde ver Parense de Manos 3:

  • Día: Sábado 20 de diciembre
  • Hora: 16.30 horas
  • TV: Telefé - Kick Lucas Rodríguez

Cronograma de peleas de boxeo de Parense de Manos 3:

