Boxeo: El Profe Segura vuelve en Junín en una noche con triple Corona Sudamericana

El boxeo mendocino bajará el telón del año con una cartelera de jerarquía internacional. Este sábado, desde las 21, el Polideportivo La Colonia de Junín será sede de una velada profesional que tendrá tres títulos sudamericanos en juego , bajo la organización de Arano Box y con transmisión en vivo por TNT Sports Premium y Space , dentro del ciclo “Combate Space”.

Las chicas del Vóley de Tunuyán festejaron su título y dieron la vuelta olímpica

La figura central de la noche será Maximiliano “El Profe” Segura , referente del Este provincial, quien volverá al ring luego de 14 meses de inactividad. El mendocino (19-1-1, 15 KO) afrontará un exigente compromiso frente al venezolano Algerbis González (12-3, 10 KO), con el título Sudamericano superligero en disputa. En el pesaje oficial, Segura marcó 63,200 kg, mientras que su rival dio 63,500 kg, el límite de la categoría.

Otra de las atracciones será la presentación del lavallino Ángel “El Diablito” Arancibia (9-1-1, 6 KO), quien expondrá por primera vez su cinturón Sudamericano gallo ante el invicto venezolano Jeremy “La Bala” Díaz (6-0, 6 KO). Ambos acusaron 52,900 kg en la balanza, en lo que se anticipa como el mayor desafío en la carrera del campeón mendocino.

También buscará destacarse en casa Alfredo “Coki” Soto (16-1, 10 KO), oriundo de Medrano, Rivadavia, quien tendrá su debut bajo la promotora Arano Box. Soto enfrentará al colombiano Carlos Rayo (14-2, 8 KO) por el Sudamericano ligero , en un combate pactado a 10 asaltos. El mendocino registró 61 kg, mientras que Rayo marcó 58,800 kg.

La programación incluirá además importantes combates femeninos. Yoselin “La Guerrera” Poma , actual N°12 del ranking mundial OMB, se medirá con Victoria “Muñeca Brava” Moreyra , mientras que Rocío “La Viuda Negra” Gordillo (57,300 kg) enfrentará a Leila “La Cobra” Robledo (57,900 kg), en dos cruces que prometen intensidad y protagonismo para las damas.

Entre los combates complementarios, se destaca el clásico provincial entre el invicto Kevin Felicione (4-0-2, 2 KO), del gimnasio Pío Britos, y Ángel Aros (2-1, 1 KO), representante de la Ciudad de Mendoza, reflejo del crecimiento de la nueva generación de boxeadores locales.

La cartelera profesional se completará con el cruce en mediopesado entre Yael “Gringo” Chura (2-0, Guaymallén, 76,500 kg) y Mauro Larraín (3-1, San Carlos, 74 kg), a 4 rounds, además del combate inaugural en superpluma entre Matías “León” Magallanes y Emanuel “Bronco” Moyano, también a la distancia de cuatro asaltos.

Junín será así el epicentro de una noche que promete cerrar el año boxístico mendocino con espectáculo, títulos y proyección internacional.