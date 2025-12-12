Argentina y Holanda por el oro en Hockey Césped

La selección argentina Sub 21 de Hockey Césped femenino, más conocida como Las Leoncitas, se enfrentará este sábado con su par de Países Bajos en la gran final del Mundial Junior que se lleva a cabo en Chile. En el elenco están las mendocinas Sol Gignet y Milagros Alastra que han tenido un excelente nivel en esta competencia juvenil.

El cruce decisivo, que está programado para las 19. 15 se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Hockey Césped: Claudia Schüler y se podrá ver a través de Disney+ y ESPN 4.

Las Leoncitas, que son dirigidas por Juan Martín López, tuvieron un gran desempeño a lo largo de toda competición. En la fase de grupos terminaron en la segunda posición del A, producto de sus triunfos por 13-0 y 8-0 frente a Zimbabue y Gales, respectivamente, mientras que también empataron 1-1 con Bélgica.

Ya en los cuartos de final, Las Leoncitas se sacaron a un durísimo rival de encima como Alemania, al que superaron por 2-1 en un encuentro que se destrabó recién en la segunda mitad. Por último, en las semis dieron una muestra de carácter para golear 3-0 a China y así sacar boleto para el partido decisivo.

Países Bajos, por su parte, es la gran potencia en este deporte y quiere reafirmar su dominio en la categoría. En la fase de grupos, las neerlandesas ni siquiera transpiraron, ya que aplastaron a Chile, Japón y Malasia por 10-0, 8-0 y 13-0, respectivamente.

En los cuartos de final tampoco tuvieron problemas, ya que golearon 8-2 a Inglaterra. Sin embargo, todo se complicó en las semifinales, donde sufrieron muchísimo ante Bélgica, rival al que pudieron derrotar recién en los penales, luego de igualar sin goles en el tiempo reglamentario.

En caso de quedarse con el título, Las Leoncitas serán campeonas del Mundial Junior por tercera vez en su historia, luego de conseguirlo en 1993 y 2016.

Países Bajos, por su parte, conseguiría su sexto título en la categoría, tras los obtenidos en 1997, 2009, 2013, 2021 y 2023. Además, sería el quinto en las últimas seis ediciones.

La de este sábado será la cuarta final en un Mundial Junior entre la Argentina y Países Bajos. El dominio neerlandés fue total, ya que ganaron 3-0 en 2009, 4-2 en los penales en 2013 y 4-1 también en la “muerte súbita” en 2023.