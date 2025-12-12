12 de diciembre de 2025 - 18:38

Argentina y Holanda por el oro en Hockey Césped

Los elencos Naranja y albiceleste buscarán dar el giro de los mejores en el Mundial Sub 21 de Hockey Césped en damas, que se disputa en Chile.

Hockey Césped. Las Leoncitas en uno de los tantos festejos que han tenido sobre la carpeta azul del Estadio Nacional de Santiago de Chile. Argentina y Países Bajos buscarán el oro este sábado..

Hockey Césped. Las Leoncitas en uno de los tantos festejos que han tenido sobre la carpeta azul del Estadio Nacional de Santiago de Chile. Argentina y Países Bajos buscarán el oro este sábado..

Foto:

FIH Press
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

La selección argentina Sub 21 de Hockey Césped femenino, más conocida como Las Leoncitas, se enfrentará este sábado con su par de Países Bajos en la gran final del Mundial Junior que se lleva a cabo en Chile. En el elenco están las mendocinas Sol Gignet y Milagros Alastra que han tenido un excelente nivel en esta competencia juvenil.

Leé además

Hockey Césped. El Seleccionado mayor de caballeros de Argentina ganó a Pakistán

Hockey Césped: Triunfo de Los Leones en la Pro League

Por Gonzalo Tapia
El Estadio Madre de Ciudades, el escenario elegido por la AFA

Polémica con AFA por el Madre de Ciudades: césped en mal estado y trabajo a contrarreloj en las tribunas

Por Emanuel Cenci

El cruce decisivo, que está programado para las 19. 15 se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Hockey Césped: Claudia Schüler y se podrá ver a través de Disney+ y ESPN 4.

Ya en los cuartos de final, Las Leoncitas se sacaron a un durísimo rival de encima como Alemania, al que superaron por 2-1 en un encuentro que se destrabó recién en la segunda mitad. Por último, en las semis dieron una muestra de carácter para golear 3-0 a China y así sacar boleto para el partido decisivo.

Países Bajos, por su parte, es la gran potencia en este deporte y quiere reafirmar su dominio en la categoría. En la fase de grupos, las neerlandesas ni siquiera transpiraron, ya que aplastaron a Chile, Japón y Malasia por 10-0, 8-0 y 13-0, respectivamente.

En los cuartos de final tampoco tuvieron problemas, ya que golearon 8-2 a Inglaterra. Sin embargo, todo se complicó en las semifinales, donde sufrieron muchísimo ante Bélgica, rival al que pudieron derrotar recién en los penales, luego de igualar sin goles en el tiempo reglamentario.

En caso de quedarse con el título, Las Leoncitas serán campeonas del Mundial Junior por tercera vez en su historia, luego de conseguirlo en 1993 y 2016.

Países Bajos, por su parte, conseguiría su sexto título en la categoría, tras los obtenidos en 1997, 2009, 2013, 2021 y 2023. Además, sería el quinto en las últimas seis ediciones.

La de este sábado será la cuarta final en un Mundial Junior entre la Argentina y Países Bajos. El dominio neerlandés fue total, ya que ganaron 3-0 en 2009, 4-2 en los penales en 2013 y 4-1 también en la “muerte súbita” en 2023.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Oscar, figura del fútbol de Brasil, dice adiós a la actividad profesional

Tristeza en Brasil: una figura se retira del fútbol tras sufrir un desmayo

Por Redacción Deportes
con una modificacion de peso, estudiantes de la plata se prepara para la final

Con una modificación de peso, Estudiantes de La Plata se prepara para la final

Por Redacción Deportes
Gustavo Costas, DT de Racing Club

Gustavo Costas planea cambio de esquema y de nombres en Racing Club

Por Redacción Deportes
Facundo Lencioni seguirá en Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima confirmó la continuidad de dos estrellas del ascenso

Por Emanuel Cenci