Hockey Césped: Un año pintado de Azulgrana y Blanco

El sábado terminó el torneo Clausura de Hockey Césped en damas y caballeros mayores en Mendoza: Club Alemán de Dorrego en la rama masculina y Los Tordos en la sección femenina reafirmaron su superioridad en esta temporada y volvieron a dar la vuelta olímpica en ambas categorías.

Hockey Césped: Los Tordos es el campeón del Clausura y el mejor del año

Hay que destacar que este año la actividad fue muy pareja sobre todo en damas mayores, el torneo masculino por sé siempre ha sido muy equilibrado y en la contienda de caballeros sumaron dos nuevos clubes a la competencia oficial Barreal HC y Quimera HC.

Si bien no hay una disputa para elegir el campeón anual en la actualidad, en algún momento si estuvo, no hubiese sido posible este partido, porque Los Tordos había dominado en el Apertura y en la jornada sabatina selló un buen año con su segunda corona.

En Mendoza la fase regular es solo a una rueda y después hay play offs, los ocho mejores de la tabla de posiciones son los que disputan los cuartos de final.

En la tabla general del Clausura el primer lugar indiscutido se lo llevó la UN San Juan, segundo fue Los Tordos, tercero Marista, cuarto Maristas de San Rafael, quinto Leonardo Murialdo, sexto Mendoza de Regatas, séptimo Liceo y octavo Banco Mendoza de Luján de Cuyo.

En cuartos de finales, salieron victoriosos: Banco Mendoza que batió al primero de la fase regular: UN San Juan, Leonardo Murialdo que venció a Maristas de la ciudad de San Rafael, Marista que se impuso a regatas, y Los Tordos vencedor de Liceo

En semifinales, se revivió el Superclásico mendocino del norte entre Marista y Los Tordos, donde ganaron las orientadas por Franco Medici. En la otra llave, Banco Mendoza de Lucas Ghiladi venció Leonardo Murialdo.

En la gran final, Los Tordos se consagra campeón porque venció a Banco Mendoza por 2 a 1. Los goles fueron de manuela Quevedo Brandi, en el primer cuarto. El empate fue de Jimena Vera en el tercer cuarto y el tanto de la victoria fue marcado por al ultimo minuto del cuarto cuarto, por Julia Grinfeld.

Algo para destacar, que Franco Medici dejó de jugar hockey este año y se hizo cargo del plantel superior de Los Tordos, uno de los cuatro clubes grandes del hockey césped femenino, y logró su primer campeonato con las azulgranas, herederas de la ya legendaria Carolina Armani.

Hay que destacar que el ex talentoso y virtuoso volante de Leonardo Murialdo fue campeón en temporadas anteriores con los otros dos clubes de los denominados grandes de esta disciplina en la rama femenina: Marista y Leonardo Murialdo.

hsc Hockey Césped. ¡La Alegría es solo Azulgrana! Valentín Kark

Ascenso y descensos

Por otra parte, descendieron de categoría Tacurú y San Jorge de San Rafael y ascendieron al círculo mayor del HSC mendocino: Liceo B, que por primera vez en su historia tendrá dos tiras en la primera división vernácula.

En tanto, la Academia del hockey femenino retorna al lugar desde nunca debió bajar: señoras y señores, Peumayén retorna y es de la “A”.

Las chicas de Teqüé se salvaron y mantuvieron en la categoría “A” porque le ganaron la promoción a CD Rivadavia, equipo de excelente nivel y que por muy poquito no estará en el Apertura 2026 de primera división damas, pero que tiene una proyección bárbara.

En la primera “C” Banco Nación subió a la “B”, porque le ganó la promoción a Liceo C y Leonardo Murialdo “B” mantuvo la categoría, tras ganarle la promoción a Regatas-Andino.

Los Albos con otra copa y van

El Club Alemán otra vez fue campeón de Hockey Césped en la rama masculina, está vez venció a Leonardo Murialdo por 2 a 1.

Los goles Blancos fueron de Gutiérrez, la bocha pasó ante por Moreno y en el segundo cuarto, la igualdad momentánea fue marcada por Julián Molinelli en el tercer cuarto y a cinco minutos del final, Mauro Coria puso la cifra definitiva, después de un pase sensacional de Manganelli..

Los arqueros tuvieron mucho trabajo y ambos fueron figuras en sus escuadras. Agustín Cabañas en el Amarillo y Lautaro Córdoba en el Blanco.