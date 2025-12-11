11 de diciembre de 2025 - 22:25

Hockey Césped: Triunfo de Los Leones en la Pro League

El seleccionado mayor venció a su similar de Pakistán por 3 a 2, por la segunda fecha de la competencia que se juega en Santiago.

Hockey Césped. El Seleccionado mayor de caballeros de Argentina ganó a Pakistán

Hockey Césped. El Seleccionado mayor de caballeros de Argentina ganó a Pakistán

Foto:

PAH Hockey Press
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

El Seleccionado argentino de Hockey Césped masculino le ganó a Pakistán por 3-2 en el encuentro que disputaron este jueves, en el Polideportivo Provincial de Santiago del Estero, por la segunda fecha de la FIH Pro League 2025/2026.

Leé además

El Lobo hará su debut en Primera División en condición de visitante. 

Gimnasia y Esgrima ya conoce su camino en el Torneo Apertura 2026

Por Sergio Faria
Handball. En una de las semifinales de damas, Maipú derrotó al septeto de la UN Cuyo. En la otra llave buscarán su pase a la final las escuadras de Tupungato y Regatas.

En Handball, los septetos de la municipalidad de Maipú están en la final liguera

Por Gonzalo Tapia

Para los Leones convirtieron el delantero Tomás Domene, el volante Nicolás Della Torre y el atacante Maico Casella, mientras que para el rival anotaron Muhammad Ammad y Waleed Rana.

Con el triunfo, el combinado argentino es líder del grupo con cinco puntos, habiendo derrotado a Países Bajos en el penalty shootout en la primera fecha.

Pormenores de un gran juego ante Pakistán

La selección argentina de Hockey Césped, tuvo un buen pasar en el primer cuarto, con su primera llegada de peligro a los cinco minutos de partido, mediante un centro desde la izquierda que fue desviado desde una posición cercana al arco rival por el delantero Bautista Capurro, que no pudo con el arquero rival.

A los nueve minutos, un buen pase filtrado permitió el remate de revés del atacante Tomás Domene, que también chocó con la humanidad del guardameta Abdullah Khan.

El primer gol del partido llegó a los tres minutos del segundo parcial, en la jugada posterior a un córner corto, cuando un centro desde la izquierda le llegó a Domene, que definió bajo por el poste izquierdo del guardameta rival.

A los cinco minutos del tercer cuarto, en un contraataque, un buen centro de push desde la izquierda fue desviado a un metro del arco por Muhammad Ammad, para marcar la igualdad.

El conjunto albiceleste volvió a ponerse en ventaja a los nueve minutos del segundo tiempo, mediante un córner corto jugado para el volante Nicolás Della Torre, cuyo disparo de arrastrada ingresó bajo y por el medio.

La fórmula volvió a repetirse tres minutos después, esta vez con el delantero Maico Casella como ejecutante del córner corto, quien buscó el poste izquierdo de Khan y puso el 3-1.

Con tiempo cumplido del anteúltimo parcial, Waleed Rana aprovechó el rebote de un córner corto en defensa que los Leones no pudieron despejar más allá de la línea punteada y pudo descontar.

Pakistán tuvo su mejor rendimiento del partido en el último cuarto, aunque la defensa argentina se impuso y pudo llevarse el triunfo en el tiempo reglamentario, para sumar tres puntos que dejan a los Leones en el primer puesto.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El jugador del Fortín y la Selección Argetina Sub20, Carrizo junto a mamá, en la casa que le compró hace unos días.

Fútbol: Maher Carrizo cumplió el sueño de su mamá, le regaló una casa en Santiago del Estero

Por Redacción Deportes
Fútbol. La Lepra debutará como local ante los tucumanos del Atlético

Oficializaron el calendario del Apertura de la Liga de Fútbol

Por Gonzalo Tapia
Flavio Briatore junto a Pierre Gasly y  Franco Colapinto, con los que sueña tener un gran 2026 con Alpine.

F1: Flavio Briatore elogia a Colapinto y confía en un 2026 más sólido en Alpine

Por Sergio Faria
El jugador Xeneize es uno más queridos por la hinchada y podría arreglar su continuidad en el club. 

Boca se mueve para retener a Merentiel: oferta de mejora de contrato para el delantero

Por Redacción Deportes