Hockey Césped: Triunfo de Los Leones en la Pro League

El Seleccionado argentino de Hockey Césped masculino le ganó a Pakistán por 3-2 en el encuentro que disputaron este jueves, en el Polideportivo Provincial de Santiago del Estero, por la segunda fecha de la FIH Pro League 2025/2026.

En Handball, los septetos de la municipalidad de Maipú están en la final liguera

Gimnasia y Esgrima ya conoce su camino en el Torneo Apertura 2026

Para los Leones convirtieron el delantero Tomás Domene, el volante Nicolás Della Torre y el atacante Maico Casella, mientras que para el rival anotaron Muhammad Ammad y Waleed Rana.

Con el triunfo, el combinado argentino es líder del grupo con cinco puntos, habiendo derrotado a Países Bajos en el penalty shootout en la primera fecha.

La selección argentina de Hockey Césped, tuvo un buen pasar en el primer cuarto, con su primera llegada de peligro a los cinco minutos de partido, mediante un centro desde la izquierda que fue desviado desde una posición cercana al arco rival por el delantero Bautista Capurro, que no pudo con el arquero rival.

A los nueve minutos, un buen pase filtrado permitió el remate de revés del atacante Tomás Domene, que también chocó con la humanidad del guardameta Abdullah Khan.

El primer gol del partido llegó a los tres minutos del segundo parcial, en la jugada posterior a un córner corto, cuando un centro desde la izquierda le llegó a Domene, que definió bajo por el poste izquierdo del guardameta rival.

A los cinco minutos del tercer cuarto, en un contraataque, un buen centro de push desde la izquierda fue desviado a un metro del arco por Muhammad Ammad, para marcar la igualdad.

El conjunto albiceleste volvió a ponerse en ventaja a los nueve minutos del segundo tiempo, mediante un córner corto jugado para el volante Nicolás Della Torre, cuyo disparo de arrastrada ingresó bajo y por el medio.

La fórmula volvió a repetirse tres minutos después, esta vez con el delantero Maico Casella como ejecutante del córner corto, quien buscó el poste izquierdo de Khan y puso el 3-1.

Con tiempo cumplido del anteúltimo parcial, Waleed Rana aprovechó el rebote de un córner corto en defensa que los Leones no pudieron despejar más allá de la línea punteada y pudo descontar.

Pakistán tuvo su mejor rendimiento del partido en el último cuarto, aunque la defensa argentina se impuso y pudo llevarse el triunfo en el tiempo reglamentario, para sumar tres puntos que dejan a los Leones en el primer puesto.