Recopa 2026: Lanús defiende su ventaja ante Flamengo: hora, TV y formaciones

Tras imponerse por la mínima en la ida, el Granate apuesta a su contundencia y a Rodrigo Castillo , mientras Flamengo enfrenta presiones internas y un arranque desigual en la temporada brasileña.

El Granate se impuso en el partido de ida con un gol de Castillo y quiere cerrar la serie en el Maracaná.

Flamengo y Lanús jugarán este jueves desde las 21.30 en el Estadio Maracaná, el partido revancha de la Recopa 2026 que definirá al campeón. El Granate se impuso en el primer encuentro por 1a 0 con gol de Rodrigo Castillo, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino, en Río de Janeiro buscare seguir agrandando su historia y sus vitrinas.

El encuentro se verá por ESPN y contará con el arbitraje de Gustavo Tejera.

Con Rodrigo Castillo como estandarte, Lanús sueña con cerrar la serie en el Maracaná. El delantero fue clave en el primer encuentro pese a jugar lesionado y su gol le dio del triunfo al equipo de Pellegrino y le ventaja mínima en el partido de ida.

Cinco meses después del empate ante Fluminense por la Copa Sudamericana 2025, el equipo de Mauricio Pellegrino se enfoca en un objetivo claro: conquistar otra estrella internacional y seguir escribiendo páginas importantes en su historia.

image La Recopa Sudamericana que buscan ganar Flamengo y Lanús. @ConmebolRecopa Flamengo busca recuperarse frente a su público El club más popular de Brasil llega golpeado por un comienzo de temporada irregular. Tras la goleada frente a Madureira en el Torneo Carioca y la caída ajustada en La Fortaleza, los hinchas del Mengão mostraron su descontento con silbidos y un Maracaná a medio llenar.

El vigente campeón de la Copa Libertadores y del Brasileirão buscará revertir la serie y volver a imponer su ritmo frente a Lanús, consciente de que cualquier error puede dejarlo fuera de la Recopa. image Rodrigo Castillo, delantero de Lanús y figura en el primer partido, celebró sus 27 años en Rio de Janeiro. @clublanus Las probables formaciones Flamengo vs Lanús Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Lucas Paquetá, Giorgian de Arrascaeta; Jorge Carrascal, Pedro y Éverton. DT: Filipe Luis. Las probables formaciones Lanús vs Flamengo Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino. Estadio : Maracaná (Río de Janeiro, Brasil) Datos del partido Hora : 21.30 TV : ESPN Árbitro : Gustavo Tejera VAR : Andrés Cunha