Es inminente: River Plate podría sumar dos refuerzos de jerarquía

El Millonario ajusta el lápiz para intentar sumar a dos jugadores que le darían un importante salto de calidad para la Liga Profesional.

River Plate continúa trabajando en el mercado de pases, con el objetivo de abrochar refuerzos que puedan elevar el nivel de su plantel. En las últimas horas, se acercó un poco más a la posibilidad de confirmar a dos futbolistas importantes para el 2026.

River Plate sueña con Gianluca Prestianni: image El juvenil la rompe con la Selección Argentina Sub 20, y sueña con jugar en River Plate El primero de ellos es Gianluca Prestianni, surgido de la cantera de Vélez Sarsfield y actualmente defendiendo los colores del Benfica de Portugal. Si bien el Millonario recibió una respuesta negativa respecto a la primera oferta (800.000 dólares el préstamo por un año, y 4 millones por la mitad del pase en una futura compra), ahora aumentó ambos montos y espera poder recibir el visto bueno.

Lo que alimenta la ilusión de contar con el extremo de 19 años, figura de la Selección Argentina Sub 20, es que el propio jugador está presionando para retornar al país. La razón es sencilla: no está sumando los minutos que desea, y siente que debe jugar más tiempo para relanzar su carrera. El club Luso, por su parte, quiere cederlo dentro de Europa, o en su defecto venderlo.

El Millonario negociará con Estudiantes por Santiago Ascacibar: santiascacibar97_533670747_18289224121253072_5369117862903297681_n Santiago Ascacibar, figura de Estudiantes. El otro caso es el del volante central y capitán de Estudiantes de La Plata, Santiago Ascacibar. El futbolista fue el encargado de dar el primer paso público respecto a un posible traspaso, al no descartarlo apenas salió campeón del Clausura: "Todavía estoy acá, me queda una final más y después voy a pensar el futuro. La cabeza está acá hasta que termine el año", había tirado para hacer crecer el rumor.

Este miércoles fue el propio presidente del Pincha el que habló del tema, y no descartó una salida. "Al Ruso lo queremos retener, pero nos da el cuero hasta un punto y no podemos hacer locuras. No nos da tampoco. Hay una cuestión económica: va a llegar un punto en que no vamos a poder competir. Ahí va a decidir él y lo vamos a acompañar porque hizo un esfuerzo al volver. No somos de cortarle la carrera a alguien. Vamos a hacer el máximo esfuerzo y si no se puede, lo vamos a acompañar", tiró.