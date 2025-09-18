18 de septiembre de 2025 - 22:20

Párense de Manos 3: lanzaron la cartelera con todas las peleas

El equipo de Luquitas Rodríguez confirmó cada una de las peleas del evento de boxeo que reúne famosos, influencers y streamers.

Párense de Manos 3

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El esperado evento "Párense de Manos" ya tiene fecha, sede y cartelera confirmadas. Se trata de una cita boxística que esta vez cumple su tercera edición.

Todo está a cargo del streamer Luquitas Rodríguez, que junto a su equipo anunciaron todas las peleas programadas. El show se llevará a cabo el 20 de diciembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán.

La presentación de la cartelera captó la atención de los usuarios de las redes, donde el evento ya es tendencia. El evento, que reúne a figuras de internet, deportistas y músicos en el ring, se espera que supere los récords de audiencia de las ediciones anteriores.

Flor Vigna vs Mica Viciconte y Mariano Pérez vs Manu Jove son algunos de los combates que ya generan expectativas. Respecto a la pelea principal, el cuadrilátero tendrá a Agustin, el nieto de Carlos Monzon; y Franco, el nieto de Ringo Bonavena.

Cartelera completa de Párense de Manos 3:

  • Cosmic Kid vs. Mernuel
  • Flor Vigna vs. Mica Viciconte
  • Mariano Pérez vs. Manu Jove
  • William Banks vs. Gabino Silva
  • Espe vs. Dairi
  • Coker vs. Perxitaa
  • Pepi Staropoli vs. Maravilla Martínez
  • Carito vs. Coty Romero
  • Tomás Mazza vs. Gero Arias
  • Grego Rossello vs. Goncho Banzas
  • Agustín Monzón vs. Franco Bonavena - Pelea principal
