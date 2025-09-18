Párense de Manos 3: lanzaron la cartelera con todas las peleas

El esperado evento "Párense de Manos" ya tiene fecha, sede y cartelera confirmadas. Se trata de una cita boxística que esta vez cumple su tercera edición.
El equipo de Luquitas Rodríguez confirmó cada una de las peleas del evento de boxeo que reúne famosos, influencers y streamers.
El esperado evento "Párense de Manos" ya tiene fecha, sede y cartelera confirmadas. Se trata de una cita boxística que esta vez cumple su tercera edición.
Todo está a cargo del streamer Luquitas Rodríguez, que junto a su equipo anunciaron todas las peleas programadas. El show se llevará a cabo el 20 de diciembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán.
La presentación de la cartelera captó la atención de los usuarios de las redes, donde el evento ya es tendencia. El evento, que reúne a figuras de internet, deportistas y músicos en el ring, se espera que supere los récords de audiencia de las ediciones anteriores.
Flor Vigna vs Mica Viciconte y Mariano Pérez vs Manu Jove son algunos de los combates que ya generan expectativas. Respecto a la pelea principal, el cuadrilátero tendrá a Agustin, el nieto de Carlos Monzon; y Franco, el nieto de Ringo Bonavena.
Cartelera completa de Párense de Manos 3: