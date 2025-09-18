Filtraron todo: Maxi López y su pareja confirmaron el sexo de su próximo bebé

La noticia fue compartida por la pareja a través de Instagram. Varios de los seguidores del ex jugador celebraron la noticia.

El anuncio de la espera de un nuevo bebé marcó un nuevo capítulo en la vida de Maxi López y Daniela Christiansson. La pareja reveló que esperan un varón, una noticia compartida en redes sociales. La primera en conocerlo fue su hija Elle, quien participó de la celebración privada realizada hace un mes.

Nació la hija de Maxi López y Daniela Christiansson. Maxi López y Daniela Christiansson. La revelación del sexo del hijo de Maxi López El hecho se dio a conocer días más tarde cuando Daniela escribió: “Hace un mes, tuvimos una dulce fiesta de revelación de género, solo para nosotros. Fue encantador, privado y muy dulce. ¿Has descubierto el género? Sí, estamos esperando un niño”.

La fiesta develó el misterio en un ambiente cálido y familiar. La decoración incluyó detalles en celeste: bolsitas de tul con colgantes de carritos y piecitos, tarjetas de agradecimiento y la clásica pregunta “Boy or girl?” en platos y cajas de regalo. La imagen más emotiva mostró a Daniela y Elle abrazadas, vestidas en tonos claros, irradiando serenidad y alegría.

Este será el cuarto hijo de Maxi López, quien ya es padre de Valentino, Benedicto y Constantino, fruto de su relación anterior con Wanda Nara. Hasta ahora ninguno de los tres expresó públicamente su reacción, aunque sus interacciones en redes sugieren entusiasmo por la llegada de un nuevo hermano.

“Estamos felices, esperamos este momento con ilusión”, compartió Daniela, que convirtió su cuenta de Instagram en una suerte de diario del embarazo. Allí mostró la evolución semana a semana y describió los síntomas de los primeros meses: cansancio y falta de energía.