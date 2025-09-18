18 de septiembre de 2025 - 20:18

Filtraron todo: Maxi López y su pareja confirmaron el sexo de su próximo bebé

La noticia fue compartida por la pareja a través de Instagram. Varios de los seguidores del ex jugador celebraron la noticia.

Daniela Christiansson y Maxi López se comprometieron (Instagram)
El anuncio de la espera de un nuevo bebé marcó un nuevo capítulo en la vida de Maxi López y Daniela Christiansson. La pareja reveló que esperan un varón, una noticia compartida en redes sociales. La primera en conocerlo fue su hija Elle, quien participó de la celebración privada realizada hace un mes.

La revelación del sexo del hijo de Maxi López

El hecho se dio a conocer días más tarde cuando Daniela escribió: “Hace un mes, tuvimos una dulce fiesta de revelación de género, solo para nosotros. Fue encantador, privado y muy dulce. ¿Has descubierto el género? Sí, estamos esperando un niño”.

La fiesta develó el misterio en un ambiente cálido y familiar. La decoración incluyó detalles en celeste: bolsitas de tul con colgantes de carritos y piecitos, tarjetas de agradecimiento y la clásica pregunta “Boy or girl?” en platos y cajas de regalo. La imagen más emotiva mostró a Daniela y Elle abrazadas, vestidas en tonos claros, irradiando serenidad y alegría.

Las palabras de Daniela Christiansson

Este será el cuarto hijo de Maxi López, quien ya es padre de Valentino, Benedicto y Constantino, fruto de su relación anterior con Wanda Nara. Hasta ahora ninguno de los tres expresó públicamente su reacción, aunque sus interacciones en redes sugieren entusiasmo por la llegada de un nuevo hermano.

Estamos felices, esperamos este momento con ilusión”, compartió Daniela, que convirtió su cuenta de Instagram en una suerte de diario del embarazo. Allí mostró la evolución semana a semana y describió los síntomas de los primeros meses: cansancio y falta de energía.

Daniela Christiansson y Maxi López serán padres por primera vez juntos / Instagram
En una de las imágenes recientes, tomada en el dormitorio de su casa, la modelo aparece de seis meses de embarazo junto a López. El exjugador, vestido de manera casual con gorra blanca, la rodea con el brazo mientras ella sostiene el celular y escribe: “6 meses. Faltan 3 meses, te estamos esperando”, acompañando el mensaje con corazones y una mención a su pareja. Sin embargo, más allá del clima doméstico, el futuro inmediato de López también incluye un cambio de residencia.

El exdelantero prepara su regreso a la Argentina para participar en las grabaciones de MasterChef Celebritys, el reality de Telefe que contará con la conducción de Wanda Nara. El reencuentro laboral entre ambos genera expectativa, dado el pasado conflictivo que compartieron.

